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Mężczyzna z bronią przechadzający się po galerii handlowej w Siedlcach na Mazowszu został zatrzymany przez policję. O mężczyźnie wiemy, że to 23-latek, obywatel Ukrainy – informuje reporter RMF FM Michał Radkowski. Nie wiadomo, czy mieszka w Polsce.

Mężczyzna po godz. 18 miał chodzić z bronią umieszczoną za paskiem spodni po dużym centrum handlowym w mazowieckich Siedlcach.

Ktoś zadzwonił na numer alarmowy 112. Patrol policji na miejscu pojawił się już po dwóch minutach od zgłoszenia. Mężczyznę nieco wcześniej obezwładnili ochroniarze galerii.

Zatrzymany jest pijany. Badanie wykazało, że miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Teraz policjanci czekają, aż wytrzeźwieje. Najbliższą noc spędzi w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

O sprawie został powiadomiony prokurator. To on zdecyduje, czy wszcząć śledztwo. Policja na razie nie podaje, czy to, co mężczyzna miał za paskiem, to broń palna, czy może tylko atrapa. Funkcjonariusze będą teraz ustalać jego tożsamość i legalność pobytu w naszym kraju.

Informację w tej sprawie dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

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