RMF24

Nie o takim „występie” w meczu przeciwko Meksykowi marzył Jordan Henderson. Angielski piłkarz nie zagrał ani minuty, mimo to obejrzał żółtą kartkę, a po meczu został zniesiony na noszach i wylądował w szpitalu. Koszmarnej kontuzji doznał, skacząc przez bandę reklamową.

W dramatycznej bitwie na Estadio Azteca w Mexico City Anglia pokonała 3:2 współgospodarzy mundialu i zagra w ćwierćfinale. Jej przeciwnikiem będzie w sobotę Norwegia, która wygrała 2:1 z Brazylią.

Mimo zwycięstwa i awansu do najlepszej ósemki mundialu nie najlepiej starcie z Meksykanami wspominać będzie Jordan Henderson. 36-letni angielski pomocnik doznał poważnie wyglądającej kontuzji nadgarstka podczas świętowania po wygranej. Trener Thomas Tuchel określił kontuzję jako „poważną”.

Jak widać na telewizyjnych nagraniach, w momencie, gdy Anglicy zmierzali w stronę swoich kibiców, Henderson, przeskakując przez bandę reklamową, fatalnie upadł na rękę.

Jego koledzy z drużyny natychmiast wezwali pomoc medyczną, a Henderson został zniesiony z boiska na noszach i trafił do szpitala.

Obecnie przebywa w szpitalu, to dość poważna kontuzja – powiedział Tuchel dziennikarzom w niedzielę wieczorem. To nie pasuje do reszty wieczoru - dodał.

Henderson został pierwszym angielskim piłkarzem, który wystąpił w czterech różnych turniejach finałowych mistrzostw świata, gdy wszedł na boisko w meczu z Panamą podczas fazy grupowej. W niedzielnym meczu z Meksykiem nie zagrał, a mimo to... otrzymał żółtą kartkę w drugiej połowie za nieodpowiednie zachowanie przy linii bocznej.

W ćwierćfinale Anglia zmierzy się z Norwegią w sobotę w Miami Gardens na Florydzie.