Jeszcze niedawno grał na mundialu. Zmarł w wieku 25 lat

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Nie żyje Jayden Adams, 25-letni piłkarz, reprezentant Republiki Południowej Afryki, który rozegrał na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku trzy mecze. Okoliczności śmierci południowoafrykańskiego pomocnika nie zostały na razie ujawnione.

Jayden Adams (pośrodku) podczas meczu z Meksykiem. Fot. Wu Wei/Xinhua News/East News

Jayden Adams (pośrodku) podczas meczu z Meksykiem. Fot. Wu Wei/Xinhua News/East News / East News

Informację o śmierci piłkarza RPA, uczestnika trwających mistrzostw świata w piłce nożnej Ameryce Północnej, potwierdził Soccer Laduma, jeden z największych południowoafrykańskich serwisów piłkarskich.

„Szczegóły dotyczące śmierci Adamsa pozostają na razie niejasne. Rozmawialiśmy z przedstawicielami zawodnika i jego opiekunem, którzy potwierdzili tragiczną wiadomość” – czytamy w serwisie Soccer Laduma.

Ta śmierć wstrząsnęła nami wszystkimi, wróciliśmy dopiero z mistrzostw świata, a tu taka wiadomość – powiedziała serwisowi Brendine Johnson, przedstawicielka 25-latka.

W czwartek odbyłam z nim szczerą rozmowę. Był bardzo optymistycznie nastawiony co do powrotu (do rozgrywek ligowych) - wspomina Johnson.

Trzy meczy na mundialu

Jayden Adams był uczestnikiem tegorocznego mundialu. Wystąpił w trzech spotkaniach. W meczu otwarcia z Meksykiem, przegranym przez RPA 0:2, wyszedł w pierwszym składzie. W kolejnym meczu – z Czechami (1:1) – rozegrał pierwszą połowę. W trzecim meczu grupowym z Koreą Południową (wygrana RPA 1:0) zagrał 10 minut.

W ostatnim meczu RPA na mundialu – w 1/16 finału z Kanadą (0:1) – już nie wystąpił.

Za Adamsem był bardzo udany sezon – w barwach Mamelodi Sundowns, czołowego kluby Afryki, zdobył wicemistrzostwo kraju oraz wygrał Afrykańską Ligę Mistrzów.

Swoją karierę klubową rozpoczął w rezerwach Stellenbosch FC, gdzie w latach 2020-2025 rozegrał 139 oficjalnych meczów. Stamtąd trafił do Mamelodi Sundowns FC, gdzie wystąpił łącznie w 67 spotkaniach.