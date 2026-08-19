Jest skład siatkarek na mistrzostwa Europy. Lavarini zaskoczył?

Powołania na ME - jedna zmiana
Biało-Czerwone zakończyły tegoroczną Ligę Narodów bez awansu do turnieju finałowego. Ostatni turniej, w którym zagrały, odbył się w Japonii. W porównaniu do składu na tamte zawody w kadrze na mistrzostwa Europy zaszła jedna zmiana.
19-letnią przyjmującą Julię Orzoł zastąpiła 3 lata starsza, ale już dużo bardziej doświadczona w kadrze Martyna Czyrniańska. Poza tym Stefano Lavarini nie zaskoczył i wydaje się, że powołał wszystkie najważniejsze zawodniczki.
Patrząc po ostatnich meczach, podstawową szóstkę powinny stworzyć: rozgrywająca Katarzyna Wenerska, atakująca Magdalena Stysiak, przyjmujące Julita Piasecka i Monika Lampkowska oraz środkowa Maja Koput. Rolę libero będzie zapewne pełnić Aleksandra Szczygłowska.
Wielkie nieobecne w kadrze
Bez względu na siłę obecnej reprezentacji, w kadrze brakuje kilku znanych siatkarek, które mogłyby się okazać sporym wzmocnieniem na Mistrzostwach Europy.
Miejsce w kadrze z pewnością znalazłoby się dla Martyny Łukasik. Niestety, na drugim Turnieju Ligi Narodów przyjmująca doznała urazu barku, który uniemożliwił jej grę. Kontuzjowana jest także środkowa Aleksandra Gryka.
Na początku sezonu reprezentacyjnego powołanie od trenera Lavariniego otrzymała też atakująca Malwina Smarzek. Zrezygnowała jednak z gry w kadrze z powodów osobistych.
O miejsce w reprezentacji walczyłyby też: przyjmująca Olivia Różański, środkowa Dominika Pierzchała i rozgrywająca Julia Nowicka. Wszystkie nie zgłosiły jednak dyspozycyjności do gry w kadrze na ten sezon. Weronika Centka-Tietianiec z kolei odmówiła gry w reprezentacji.
Tegoroczne ME siatkarek rozpoczną się już w piątek 21 sierpnia i potrwają do 6 września w czterech krajach: Turcji, Czechach, Azerbejdżanie i Szwecji. Polki swoje mecze fazy grupowej rozegrają w Stambule, w hali Sinan Erdem Dome.
Skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet
Rozgrywające:
- Alicja Grabka
- Katarzyna Wenerska
Atakujące:
- Magdalena Stysiak
- Julia Szczurowska
Przyjmujące:
- Martyna Czyrniańska
- Paulina Damaske
- Monika Lampkowska
- Julita Piasecka
Środkowe:
- Magdalena Jurczyk
- Maja Koput
- Anna Obiała
- Sonia Stefanik
Libero:
- Justyna Łysiak
- Aleksandra Szczygłowska
Terminarz meczów siatkarek w fazie grupowej ME
- 22 sierpnia (sobota) - 18:00 Węgry – Polska
- 24 sierpnia (poniedziałek) - 15:00 Polska – Łotwa
- 25 sierpnia (wtorek) - 18:00 Polska – Słowenia
- 27 sierpnia (czwartek) - 15:00 Polska – Niemcy
- 28 sierpnia (piątek) - 18:00 Turcja – Polska