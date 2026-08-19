Jest skład siatkarek na mistrzostwa Europy. Lavarini zaskoczył?

RMF24

Trener reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini ogłosił nazwiska zawodniczek powołanych na rozpoczynające się w piątek mistrzostwa Europy. Kadra znacząco nie różni się od tej z ostatniego turnieju Ligi Narodów. Kilku dużych nazwisk jednak brakuje.

Powołania na ME - jedna zmiana

Biało-Czerwone zakończyły tegoroczną Ligę Narodów bez awansu do turnieju finałowego. Ostatni turniej, w którym zagrały, odbył się w Japonii. W porównaniu do składu na tamte zawody w kadrze na mistrzostwa Europy zaszła jedna zmiana.

19-letnią przyjmującą Julię Orzoł zastąpiła 3 lata starsza, ale już dużo bardziej doświadczona w kadrze Martyna Czyrniańska. Poza tym Stefano Lavarini nie zaskoczył i wydaje się, że powołał wszystkie najważniejsze zawodniczki.

Patrząc po ostatnich meczach, podstawową szóstkę powinny stworzyć: rozgrywająca Katarzyna Wenerska, atakująca Magdalena Stysiak, przyjmujące Julita Piasecka i Monika Lampkowska oraz środkowa Maja Koput. Rolę libero będzie zapewne pełnić Aleksandra Szczygłowska.

Wielkie nieobecne w kadrze

Bez względu na siłę obecnej reprezentacji, w kadrze brakuje kilku znanych siatkarek, które mogłyby się okazać sporym wzmocnieniem na Mistrzostwach Europy.

Miejsce w kadrze z pewnością znalazłoby się dla Martyny Łukasik. Niestety, na drugim Turnieju Ligi Narodów przyjmująca doznała urazu barku, który uniemożliwił jej grę. Kontuzjowana jest także środkowa Aleksandra Gryka.

Na początku sezonu reprezentacyjnego powołanie od trenera Lavariniego otrzymała też atakująca Malwina Smarzek. Zrezygnowała jednak z gry w kadrze z powodów osobistych.

O miejsce w reprezentacji walczyłyby też: przyjmująca Olivia Różański, środkowa Dominika Pierzchała i rozgrywająca Julia Nowicka. Wszystkie nie zgłosiły jednak dyspozycyjności do gry w kadrze na ten sezon. Weronika Centka-Tietianiec z kolei odmówiła gry w reprezentacji.

Tegoroczne ME siatkarek rozpoczną się już w piątek 21 sierpnia i potrwają do 6 września w czterech krajach: Turcji, Czechach, Azerbejdżanie i Szwecji. Polki swoje mecze fazy grupowej rozegrają w Stambule, w hali Sinan Erdem Dome.

Skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet

Rozgrywające:

Alicja Grabka

Katarzyna Wenerska

Atakujące:

Magdalena Stysiak

Julia Szczurowska

Przyjmujące:

Martyna Czyrniańska

Paulina Damaske

Monika Lampkowska

Julita Piasecka

Środkowe:

Magdalena Jurczyk

Maja Koput

Anna Obiała

Sonia Stefanik

Libero:

Justyna Łysiak

Aleksandra Szczygłowska

Terminarz meczów siatkarek w fazie grupowej ME

22 sierpnia (sobota) - 18:00 Węgry – Polska

24 sierpnia (poniedziałek) - 15:00 Polska – Łotwa

25 sierpnia (wtorek) - 18:00 Polska – Słowenia

27 sierpnia (czwartek) - 15:00 Polska – Niemcy

28 sierpnia (piątek) - 18:00 Turcja – Polska