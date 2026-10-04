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Hubert Hurkacz w półfinale. Jubileusz Polaka, Rosjanin pokonany

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 października (09:09)

Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa 7:6 (7-2), 6:2, wygrywając 250. mecz w karierze.

Hubert Hurkacz w półfinale. Jubileusz Polaka, Rosjanin pokonany
Hubert Hurkacz, fot. BRIAN HIRSCHFELD /PAP/EPA

Rywalem Huberta Hurkacza w półfinałowym meczu będzie kolejny Rosjanin Andriej Rublow albo rozstawiony z numerem piątym Australijczyk Alex De Minaur.

Wynik ćwierćfinału:

Hubert Hurkacz (Polska) - Karen Chaczanow (Rosja) 7:6 (7-2), 6:2.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: tenis Hubert Hurkacz
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