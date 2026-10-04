Hubert Hurkacz w półfinale. Jubileusz Polaka, Rosjanin pokonany

Rywalem Huberta Hurkacza w półfinałowym meczu będzie kolejny Rosjanin Andriej Rublow albo rozstawiony z numerem piątym Australijczyk Alex De Minaur.
Wynik ćwierćfinału:
Hubert Hurkacz (Polska) - Karen Chaczanow (Rosja) 7:6 (7-2), 6:2.
Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa 7:6 (7-2), 6:2, wygrywając 250. mecz w karierze.
Rywalem Huberta Hurkacza w półfinałowym meczu będzie kolejny Rosjanin Andriej Rublow albo rozstawiony z numerem piątym Australijczyk Alex De Minaur.
Hubert Hurkacz (Polska) - Karen Chaczanow (Rosja) 7:6 (7-2), 6:2.