Sensacja w Pekinie. Aryna Sabalenka za burtą turnieju

Sabalenka rzucała rakietą
W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie Aryna Sabalenka miała pięć break pointów w szóstym gemie pierwszego seta, ale nie wykorzystała żadnego.
Potem dała upust swojej frustracji, rzucając rakietą po stracie serwisu w drugim secie i ostatecznie przegrywając pierwszą piłkę meczową.
Byłam skupiona, żeby zachować spokój. Ona jest legendą… więc jestem naprawdę szczęśliwa z wygranej – skomentowała 20-letnia Czeszka.
W meczu o awans do 1/8 finału Bartunkova zmierzy się z Austriaczką Sinją Kraus (nr 95). W rywalizacji pozostaje też Iga Świątek.
Rybakina także poza turniejem
To nie pierwsze sensacyjne rozstrzygnięcie w pekińskiej imprezie - z turnieju odpadła już dzień wcześniej rozstawiona z numerem 1. liderka światowych list Elena Rybakina z Kazachstanu.
Rybakina przegrała swój pierwszy mecz w drugiej rundzie z Ormianką Aliną Charaevą (nr 118).