Sensacja w Pekinie. Aryna Sabalenka za burtą turnieju

RMF24

Aryna Sabalenka nie wygra turnieju w Pekinie. Białoruska wiceliderka rankingu WTA przegrała w niedzielę w meczu trzeciej rundy z Czeszką Nikolą Bartunkovą (nr 34) 4:6, 3:6.

Sabalenka rzucała rakietą

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie Aryna Sabalenka miała pięć break pointów w szóstym gemie pierwszego seta, ale nie wykorzystała żadnego.

Potem dała upust swojej frustracji, rzucając rakietą po stracie serwisu w drugim secie i ostatecznie przegrywając pierwszą piłkę meczową.

Hubert Hurkacz w półfinale. Jubileusz Polaka, Rosjanin pokonany Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa 7:6 (7-2), 6:2, wygrywając 250. mecz w karierze.

Byłam skupiona, żeby zachować spokój. Ona jest legendą… więc jestem naprawdę szczęśliwa z wygranej – skomentowała 20-letnia Czeszka.

W meczu o awans do 1/8 finału Bartunkova zmierzy się z Austriaczką Sinją Kraus (nr 95). W rywalizacji pozostaje też Iga Świątek.

Rybakina także poza turniejem

To nie pierwsze sensacyjne rozstrzygnięcie w pekińskiej imprezie - z turnieju odpadła już dzień wcześniej rozstawiona z numerem 1. liderka światowych list Elena Rybakina z Kazachstanu.

Rybakina przegrała swój pierwszy mecz w drugiej rundzie z Ormianką Aliną Charaevą (nr 118).