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Sensacja w Pekinie. Aryna Sabalenka za burtą turnieju

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 października (10:20)

Aryna Sabalenka nie wygra turnieju w Pekinie. Białoruska wiceliderka rankingu WTA przegrała w niedzielę w meczu trzeciej rundy z Czeszką Nikolą Bartunkovą (nr 34) 4:6, 3:6.

Sensacja w Pekinie. Aryna Sabalenka za burtą turnieju
Aryna Sabalenka i Nikola Bartunkova, fot. ANDRES MARTINEZ CASARES /PAP/EPA

Sabalenka rzucała rakietą

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie Aryna Sabalenka miała pięć break pointów w szóstym gemie pierwszego seta, ale nie wykorzystała żadnego.

Potem dała upust swojej frustracji, rzucając rakietą po stracie serwisu w drugim secie i ostatecznie przegrywając pierwszą piłkę meczową.

Byłam skupiona, żeby zachować spokój. Ona jest legendą… więc jestem naprawdę szczęśliwa z wygranej – skomentowała 20-letnia Czeszka.

W meczu o awans do 1/8 finału Bartunkova zmierzy się z Austriaczką Sinją Kraus (nr 95). W rywalizacji pozostaje też Iga Świątek.

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Rybakina także poza turniejem

To nie pierwsze sensacyjne rozstrzygnięcie w pekińskiej imprezie - z turnieju odpadła już dzień wcześniej rozstawiona z numerem 1. liderka światowych list Elena Rybakina z Kazachstanu.

Rybakina przegrała swój pierwszy mecz w drugiej rundzie z Ormianką Aliną Charaevą (nr 118).


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Aryna Sabalenka
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