Iga Świątek znów w grze. Mocne otwarcie Polki w Pekinie

RMF24

Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Pekinie. W spotkaniu drugiej fazy Polka pokonała 6:2, 6:3 reprezentantkę gospodarzy Xinyu Gao.

Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Chorwatka Donna Vekić.

Iga Świątek wróciła do rywalizacji

Pierwszy po prawie miesięcznej przerwie mecz Świątek trwał 88 minut. Poprzednio zaprezentowała się na korcie podczas US Open.

28-letnia Gao zajmuje 244. lokatę w światowym rankingu (najwyżej była na 125. pozycji), a Polka — rozstawiona z numerem ósmym triumfatorka imprezy z 2023 roku — jest dziewiąta.

Ta różnica na początku pojedynku nie była zbyt widoczna na korcie, gdyż reprezentantka gospodarzy grała ambitnie, odważnie, a do tego faworytka rozkręcała się powoli. 25-latka z Raszyna kontrolowała jednak w pełni sytuację na korcie i pierwszą partię wygrała 6:2.

W drugim secie Polka zapewniła sobie przewagę po przełamaniu w trzecim gemie, a sukces przypieczętowała przy podaniu przeciwniczki w dziewiątym.

Iga Świątek: To był dobry start

To był dobry start, dobre przetarcie po dłuższej przerwie. Cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że mogłam wrócić do gry, poczuć kort, tym bardziej że sporo piłek wracało na moją stronę. Myślę, że wygrywając kolejne mecze, nabiorę pewności siebie, ale na razie skupiam się na kolejnym spotkaniu — powiedziała Świątek.

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Iga Świątek - Donna Vekić w 1/16 finału

O 1/8 finału podopieczna trenera Francisco Roiga powalczy z Donną Vekić. Rozstawiona z „30” Chorwatka w sobotę pokonała inną chińską tenisistkę — Lin Zhu 6:1, 4:6, 6:2.

Świątek z Vekić, która plasuje się obecnie na 40. pozycji w rankingu WTA, rywalizowała do tej pory czterokrotnie i odniosła komplet zwycięstw. Ostatni raz jednak grały przeciw sobie wiosną 2023 roku.

Była liderka światowego rankingu jest ostatnią polską tenisistką, która uczestniczy w turnieju w Pekinie. W 1. rundzie imprezy odpadły Katarzyna Kawa i Magda Linette, a w 2. - Maja Chwalińska i Magdalena Fręch.

Wynik meczu 2. rundy:

Iga Świątek (Polska, 8) - Xinyu Gao (Chiny) 6:2, 6:3.