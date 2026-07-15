Gdy Lamine Yamal cieszył się z awansu, złodzieje próbowali obrabować jego dom

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Kilka godzin po historycznym zwycięstwie Hiszpanii nad Francją w półfinale piłkarskich mistrzostw świata doszło do próby włamania do domu młodego gwiazdora reprezentacji, Lamine’a Yamala. Dwóch zamaskowanych mężczyzn próbowało dostać się na teren posesji w Esplugues de Llobregat, jednak zostali spłoszeni przez ochroniarzy.

Do incydentu doszło o świcie, zaledwie kilka godzin po zakończeniu półfinału mistrzostw świata, w którym Hiszpania pokonała Francję 2:0, a Lamine Yamal odegrał ważną rolę.

Dom z piłkarską historią

Dwóch zamaskowanych sprawców wspięło się na mur otaczający posesję, jednak ich działania szybko przerwali ochroniarze, zmuszając włamywaczy do ucieczki. Według dziennika „La Vanguardia” dom, o którym mowa, należy do młodej gwiazdy FC Barcelona.

Doszło do próby włamania do domu w Esplugues de Llobregat – powiedział agencji AFP rzecznik katalońskiej policji Mossos d’Esquadra. Dodał, że ze względu na ochronę prywatności nie może ujawnić tożsamości właściciela.

„La Vanguardia” przypomniała, że nieruchomość Yamala należała kiedyś do byłego piłkarza Barcelony Gerarda Pique i kolumbijskiej piosenkarki Shakiry, gdy byli parą.

Katalońska policja poinformowała również, że prowadzi śledztwo w sprawie napadu z użyciem przemocy, do którego doszło w innym domu w Esplugues de Llobregat, niedaleko posesji Yamala.

Napady na domy piłkarzy to nie rzadkość

W ostatnich latach włamania do domów znanych piłkarzy w Hiszpanii stały się poważnym problemem. Ofiarami podobnych zdarzeń padli m.in. Karim Benzema, Rodrygo oraz Dani Carvajal. Służby apelują o wzmożoną czujność i inwestowanie w dodatkowe środki bezpieczeństwa, zwłaszcza w okresie dużych imprez sportowych, gdy piłkarze są poza domem.