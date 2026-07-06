FIFA podjęła decyzję w sprawie Szymona Marciniaka

RMF24

Szymon Marciniak na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie nie poprowadzi żadnego z meczów 1/8 finału. FIFA zdecydowała, że polski sędzia jeszcze poczeka na kolejną szansę. Do tej pory prowadził dwa spotkania fazy grupowej. Cztery lata temu w Katarze Polak też był oszczędzany, w nagrodę został sędzią finału.

W niedzielę FIFA dokonała obsady dwóch ostatnich meczów 1/8 finału. Potyczkę Argentyny z Egiptem będzie sędziować Francuz Francois Letexier, a rozjemcą w starciu Szwajcarii z Kolumbią będzie Salwadorczyk Ivan Barton.

To oznacza, że do końca mundialu pozostanie osiem spotkań, których sędziowie zostaną wyznaczeni po zakończeniu trwającego etapu zmagań.

Marciniak i Messi. Kontrowersje na początek

Do tej pory 45-letni Marciniak, któremu na liniach pomagają Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, prowadził dwa spotkania fazy grupowej - Argentyny z Algierią (3:0) i Iranu z Egiptem (1:1).

W pierwszym z meczów doszło do kontrowersyjnej sytuacji, gdy arbitrzy, łącznie z VAR, nie zareagowali na nadepnięcie Lionela Messiego na łydkę Aissy Mandiego. Zdania na temat interpretacji tego zagrania były podzielone, niektórzy eksperci uważali, że słynny Argentyńczyk mógł nawet zostać usunięty z boiska, a inni twierdzili, że główny rozjemca powinien przynajmniej obejrzeć zapis wideo.

Algierska federacja (FAF) złożyła w tej sprawie oficjalną skargę do FIFA, wskazując również na incydent z 74. minuty, gdy Alexis Mac Allister trafił łokciem Ibrahima Mazę. Pomocnik po uderzeniu w twarz dłuższą chwilę leżał na murawie, lecz nie spotkało się to z reakcją ani sędziego głównego, ani asystenta VAR Tomasza Kwiatkowskiego. Piłkarska centrala nie upubliczniła swojego stanowiska ws. decyzji polskich sędziów.

Gorący finał starcia Egiptu z Iranem

Za drugie spotkanie zebrał pochlebne recenzje, choć w końcówce doliczonego czasu gry, po rzucie wolnym i zamieszaniu w polu karnym, Shoja Khalilzadeh skierował piłkę do bramki Egiptu. Gol ten dawał Iranowi zwycięstwo 2:1 i awans z grupy, ale po analizie VAR trafienie nie zostało uznane ze względu na spalonego.

To trzeci turniej tej rangi w karierze Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 i w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych.

Droga do tego finału arbitra z Płocka była dość podobna, w trakcie turnieju też był „oszczędzany”. W fazie grupowej prowadził tylko potyczkę Francji z Danią (2:1), tydzień później był arbitrem spotkania 1/8 finału - wtedy pierwszej rundy pucharowej - Argentyny z Australią (2:1), aż wreszcie czekał 15 dni, zanim sędziował mecz decydujący o tytule.

Łącznie do tej pory Marciniak prowadził siedem meczów w mundialach. W jego dorobku jest też pięć meczów mistrzostw Europy oraz m.in. finał Ligi Mistrzów w 2023 roku.