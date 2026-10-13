Hubert Hurkacz odpadł z turnieju w Szanghaju. Emocje do ostatniej piłki

Wrocławianin wszedł w mecz z impetem. Pierwszy set to prawdziwy popis gry Polaka – Hurkacz dominował na korcie, wygrywając 6:1 i nie pozostawiając rywalowi złudzeń. Kibice mogli mieć nadzieję, że powtórzy sukces sprzed roku, kiedy to triumfował w Szanghaju.
Przełamanie i zwrot akcji
Druga partia to już zupełnie inna historia. Hiszpan podniósł poziom gry, a Hurkaczowi dwukrotnie przydarzyły się błędy przy własnym serwisie. Choć Polak zdołał odrobić jedno przełamanie i miał szansę na wyrównanie, Davidovich Fokina nie wypuścił przewagi z rąk i wygrał seta 6:3.
Trzeci set to prawdziwa tenisowa wojna nerwów. Obaj zawodnicy pilnowali własnego podania, a o losach meczu zdecydował tie-break, w którym lepszy okazał się Hiszpan.
Koniec pięknej serii
To już szósta wygrana Davidovicha Fokiny w bezpośrednich starciach z Hurkaczem, a czwarta z rzędu. Polak przystępował do meczu z serią dziewięciu zwycięstw w Szanghaju, jednak tym razem musiał uznać wyższość rywala. Przypomnijmy, że w dwóch poprzednich edycjach turnieju nie wystąpił z powodu kontuzji, a w 2023 roku wygrał turniej.