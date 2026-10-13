Hubert Hurkacz odpadł z turnieju w Szanghaju. Emocje do ostatniej piłki

RMF24

To był prawdziwy tenisowy thriller. Hubert Hurkacz po niezwykle zaciętym meczu odpadł w 1/8 finału prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak musiał uznać wyższość Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokiny, przegrywając 6:1, 3:6, 6:7 (6-8).

Wrocławianin wszedł w mecz z impetem. Pierwszy set to prawdziwy popis gry Polaka – Hurkacz dominował na korcie, wygrywając 6:1 i nie pozostawiając rywalowi złudzeń. Kibice mogli mieć nadzieję, że powtórzy sukces sprzed roku, kiedy to triumfował w Szanghaju.

Maja Chwalińska wygrywa w Wuhan. Pięć gemów z rzędu dla Polki Maja Chwalińska znakomicie rozpoczęła turniej WTA 1000 w chińskim Wuhan. W pierwszej rundzie grająca z „16” Polka pokonała Egipcjankę Mayar Sherif 6:3, 6:2. Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Czeszka Marie Bouzkova.

Przełamanie i zwrot akcji

Druga partia to już zupełnie inna historia. Hiszpan podniósł poziom gry, a Hurkaczowi dwukrotnie przydarzyły się błędy przy własnym serwisie. Choć Polak zdołał odrobić jedno przełamanie i miał szansę na wyrównanie, Davidovich Fokina nie wypuścił przewagi z rąk i wygrał seta 6:3.

Trzeci set to prawdziwa tenisowa wojna nerwów. Obaj zawodnicy pilnowali własnego podania, a o losach meczu zdecydował tie-break, w którym lepszy okazał się Hiszpan.

Koniec pięknej serii

To już szósta wygrana Davidovicha Fokiny w bezpośrednich starciach z Hurkaczem, a czwarta z rzędu. Polak przystępował do meczu z serią dziewięciu zwycięstw w Szanghaju, jednak tym razem musiał uznać wyższość rywala. Przypomnijmy, że w dwóch poprzednich edycjach turnieju nie wystąpił z powodu kontuzji, a w 2023 roku wygrał turniej.