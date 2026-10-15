Bogusz wyprzedził Lewandowskiego. Efektowna bramka ozdobą meczu

To był prawdziwy popis umiejętności Mateusza Bogusza. W 33. minucie meczu Houston Dynamo z San Diego FC polski pomocnik wbiegł w pole karne, przyjął piłkę na klatkę piersiową i popisał się fenomenalnym strzałem przewrotką. Piłka zatrzepotała w siatce, a Bogusz mógł cieszyć się ze swojego siódmego gola w tym sezonie MLS. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3, a Bogusz opuścił boisko w 88. minucie.
Bogusz wyprzedza Lewandowskiego
Dzięki temu trafieniu Mateusz Bogusz wyprzedził Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców MLS. Były zawodnik Ruchu Chorzów, Leeds United, Ibizy oraz Cruz Azul ma na swoim koncie siedem goli w 28 meczach.
Dla porównania, Lewandowski – który dołączył do Chicago Fire dopiero w lipcu po wygaśnięciu kontraktu z Barceloną – rozegrał 14 spotkań i zdobył sześć bramek.
Lewandowski bez punktów, Fire przegrywa
Nieco mniej powodów do radości miał Robert Lewandowski. Jego Chicago Fire przegrało na własnym stadionie z Philadelphia Union 1:3. Mimo że gospodarze prowadzili po golu Marena Haile-Selassie, sytuacja zmieniła się diametralnie po czerwonej kartce dla Jacka Elliotta tuż przed przerwą.
W drugiej połowie Fire stracili trzy bramki, a Lewandowski został zmieniony niedługo po tym, jak rywale zdobyli trzeciego gola.
Sytuacja w tabeli
Po tej serii spotkań Chicago Fire zajmuje czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 48 punktów. Houston Dynamo, z Boguszem w składzie, plasuje się na piątej pozycji w Konferencji Zachodniej, mając na koncie 46 punktów. Walka o play-offy w MLS nabiera rumieńców, a polscy piłkarze są w samym centrum wydarzeń.