Nieujawniona fortuna dla szefa FIFA. Nowe dokumenty ws. Infantino

RMF24

Szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Gianni Infantino w 2024 roku otrzymał nieujawnioną wcześniej kwotę 1,72 mln dolarów – poinformowała telewizja ESPN, powołując się na dokumenty FIFA i amerykańskiego federalnego urzędu skarbowego Internal Revenue Service (IRS).

Płatności nie ujawniono w rocznym raporcie

Według stacji ESPN brak przejrzystości w kwestii dochodów Gianniego Infantino stanowi potencjalne naruszenie przepisów FIFA. Szwajcar w 2024 roku otrzymał 1,72 mln USD od FWC2026 – organizacji powołanej przez FIFA do zarządzania i organizacji tegorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Kwota ta stanowiła dodatek do wynagrodzenia Infantino i świadczeń od FIFA za 2024 rok, które oficjalnie wyniosły około 4,9 mln. Dodatkowa płatność na rzecz Infantino nie została ujawniona w rocznym raporcie FIFA.

„FIFA stanowczo odrzuca wszelkie zarzuty”

Zgodnie z przepisami federacji „indywidualne wynagrodzenie Prezydenta FIFA, członków Rady i Sekretarza Generalnego FIFA podlega upublicznieniu”. Rzecznik FIFA powiedział stacji ESPN, że organizacja „zdecydowanie odrzuca wszelkie sugestie, że doszło do naruszenia statutu”.

„FIFA nie wypłaca drugiej pensji Prezesowi i przestrzega wszystkich wymogów sprawozdawczych dotyczących wynagrodzeń. Roczne wynagrodzenie Prezesa, a także inne świadczenia wynikające z umowy, są ustalane przez niezależną Podkomisję ds. Wynagrodzeń. FIFA stanowczo odrzuca wszelkie zarzuty, że nie ujawniła informacji finansowych i naruszyła statut FIFA. Rachunki FIFA są niezależnie audytowane, a wszystkie deklaracje są zgodne z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach” – napisano w oświadczeniu.

Kontrowersje wokół szefa FIFA

To najnowsza kontrowersja wokół Infantino, który sprawuje urząd od 2016 roku. Latem znalazł się pod ostrzałem krytyki za plan sprzedaży 20 procent udziałów w mistrzostwach świata prywatnym inwestorom.

W czwartek w Zurychu odbędzie się posiedzenie Rady FIFA, w której zasiada Infantino, ośmiu wiceprezydentów FIFA i 28 członków wybieranych przez krajowe związki na 4-letnią kadencję.