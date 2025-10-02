Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego złożyła w prokuraturze doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości. Małgorzata Manowska zarzuca Waldemarowi Żurkowi wywieranie groźbą wpływu na czynności urzędowe Sądu Najwyższego.

Małgorzata Manowska złożyła w prokuraturze doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka / Radek Pietruszka/Rafał Guz / PAP

Miałoby ono polegać na podważaniu uprawnień sędziowskich kilkudziesięciu tzw. neosędziów Sądu Najwyższego.

Kilka dni temu minister skierował do tych sędziów pisma, mówiące o finansowych konsekwencjach wydawanych przez nich wyroków.

W połowie ubiegłego miesiąca informowaliśmy, że powstał zespół czterech prokuratorów ds. działania "neosędziów" w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Informował o tym sam minister Żurek. Urzędnik zapowiedział inicjowanie pozwów regresowych wobec "osób, które są tzw. neosędziami w Sądzie Najwyższym". Jak mówił, powołanie ich w wadliwej procedurze sprawia, że "nie tworzą sądu", a otrzymują wynagrodzenie za samo wejście na salę rozpraw.

Żurek poinformował ponadto, że powołał podlegający mu bezpośrednio zespół czterech prokuratorów ds. działań "neosędziów" w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.



