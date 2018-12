Zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad końmi usłyszało dwóch obywateli Rumunii, którzy przewozili zwierzęta. Obcokrajowców zatrzymano na stacji paliw w Zboiskach k. Krosna (Podkarpackie) - poinformowała w poniedziałek podkarpacka policja.

Tak wyglądał pojazd, w którym przewożono konie / Policja /

Do zdarzenia doszło w sobotę na stacji paliw w Zboiskach. Policjanci zostali zaalarmowani o mężczyznach, którzy biją powrozem leżącego na parkingu konia. Zwierzę było skrajnie wycieńczone. Nie mogło o własnych siłach wejść do zaparkowanego obok pojazdu. Mężczyźni, zadając uderzenia powrozem, starali się zmusić na wpół żywe zwierzę do wejścia na platformę stojącego obok samochodu - opowiada oficer prasowy komendy miejskiej policji w Krośnie Paweł Buczyński.

Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że w zaparkowanym samochodzie było pięć innych koni. Zwierzęta przewożono - jak zauważył Buczyński - w ekstremalnie trudnych dla nich warunkach. Były ściśnięte i wiązane metalowymi łańcuchami. Pojazd, wewnątrz którego się znajdowały, nie był przystosowany do transportu takiej liczby zwierząt - wyjaśnił oficer prasowy.



W samochodzie, którym przewożono zwierzęta nie było urządzeń do pojenia i karmienia koni. Dodatkowe niewielka przestrzeń utrudniała dostateczną wymianę powietrza.



Na miejsce wezwano powiatowego lekarza weterynarii, który stwierdził wycieńczenie wszystkich przewożonych koni. Zwierzę, które wcześniej było bite powrozem - pomimo zaaplikowania leków - padło.



Policjanci zatrzymali dwóch obywateli Rumunii w wieku 33 i 39 lat. Twierdzili, że transportują zwierzęta z Rumunii w okolice Kielc. Nie posiadali jednak wymaganych przepisami prawa dokumentów uprawniających do przewozu zwierząt po terytorium Polski - mówił Buczyński.

Obywatele Rumunii usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad przewożonymi przez siebie końmi oraz naruszenie przepisów dotyczących transportu zwierząt.



Sąd Rejonowy w Krośnie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obcokrajowców na trzy miesiące.