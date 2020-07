W dniu śmierci praktykanta na Darze Młodzieży komendant tego słynnego żaglowca miał podjąć decyzję, że 19-latek ze Szczecina zejdzie na ląd – dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Dziś przeprowadzona została sekcja zwłok praktykanta, który zmarł na morzu.

Żaglowiec "Dar Młodzieży" / Jan Dzban / PAP

Z nieoficjalnych informacji naszego reportera, wynika, że pojawiły się poważne wątpliwości, co do kondycji psychicznej 19-latka. Była zła, nie pozwalała na to, by mógł on w pełni uczestniczyć w praktykach. O tym fakcie powiadomieni zostali rodzice chłopaka. Bliscy mieli go odebrać z Gdyni tego samego dnia. Na ok. 17 planowano powrót żaglowca do portu. Niestety, wcześniej doszło jednak do tragedii.

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w trakcie tak zwanego "alarmu do żagli" - gdy wszyscy muszą błyskawicznie stawić się na pokładzie. Wtedy właśnie chłopak, bez żadnych zabezpieczeń wszedł na jeden z masztów. Niedługo później spadł na pokład jednostki. Mimo prób udzielenia pomocy, nie udało się go uratować.

Na wyraźną prośbę rodziny, unikamy spekulacji na temat stanu zdrowia psychicznego ucznia i okoliczności jego śmierci - powiedziała RMF FM Agnieszka Czarnecka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, powtarzając to, co uczelnia już wcześniej zakomunikowała w swoim oświadczeniu w sprawie tragedii.

Według naszych nieoficjalnych ustaleń nie był to pierwszy pobyt 19-latka na morzu. Wcześniej odbywał podobne praktyki.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Tragedia na pokładzie "Daru Młodzieży". Nie żyje 19-latek



Prokuratura przyjęła, że doszło do samobójstwa

Prokuratura Rejonowa w Gdyni, która bada sprawę wstępnie przyjęła, że doszło do samobójstwa. W takim kierunku wszczęte zostało również śledztwo. Wyjaśniać będzie w nim przede wszystkim to, dlaczego 19-latek, uczeń z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, zdecydował się na desperacki krok. Sprawdzić trzeba, czy ktoś nie przyczynił się do samobójstwa praktykanta, czy mu nie pomógł lub nie namawiał do targnięcia się na własne życie.

Według informacji przekazanych przez Uniwersytet Morski w Gdyni, czyli armatora Daru Młodzieży, praktyki, w których udział brali także studenci uczelni, ruszyły dokładnie tydzień temu i miały potrwać 4 tygodnie. Dopiero jednak w niedzielę jednostka pierwszy raz wychodziła z aktualnymi praktykantami w morze. Wcześniej słynny żaglowiec zacumowany był w porcie w Gdyni, a uczestnicy praktyk przebywali cały czas na jego pokładzie.

Ciężkie obrażenia klatki piersiowej oraz głowy

Dziś przeprowadzona została także sekcja zwłok 19-letniego praktykanta. Ciężkie obrażenia klatki piersiowej oraz głowy, których doznał w wyniku upadku skutkowały wewnętrznymi i zewnętrznymi krwotokami. Na morzu nie było więc szans na uratowanie 19-latka.

Pobrane zostały także materiały do dalszych badań, m.in. na obecność w organizmie alkoholu lub środków odurzających.

To rutynowe działanie. Nic nie wskazuje na to, by 19-latek mógł być pod wpływem jakichkolwiek substancji. Trzeba to jednak dokładnie sprawdzić - mówi RMF FM Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Trudno dziś przewidywać jak długo potrwają działania prokuratury w tej sprawie. Ta sukcesywnie ma przesłuchiwać jako świadków całą załogę Daru Młodzieży i uczestników rejsu, w trakcie którego doszło do tragedii.

Część osób przerwała praktyki na Darze Młodzieży

Dziś Dar Młodzieży ponownie wyszedł w morze. Nie wszyscy z ponad 100 uczniów i studentów, którzy odbywają aktualnie praktykę, zdecydowało się ją kontynuować. Do domów wróciło 17 uczniów i uczennic ze Szczecina, którzy chodzili do jednej klasy z nieżyjącym 19-latkiem.