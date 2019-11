"Minister Zbigniew Ziobro zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o rozważenie odznaczenia Polaka, który w Londynie pomógł ująć terrorystę" - poinformował w sobotę rzecznik Solidarnej Polski Jan Kanthak.

/ Radek Pietruszka / PAP

W ataku terrorystycznym, do którego doszło w piątek na London Bridge, zginęły dwie przypadkowe osoby, a trzy zostały ranne . Sprawca, który uzbrojony był w nóż i miał atrapy ładunków wybuchowych, został zastrzelony przez policję.

"Bohater z London Bridge"

Jak podał dziennik "The Times", jedną z osób, które pomogły powstrzymać terrorystę, był Polak o imieniu Łukasz, pracujący w budynku, gdzie rozpoczął się atak. Do walki z terrorystą użył on półtorametrowego kła narwala.



"Minister Ziobro zwróci się do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o rozważenie odznaczenia Pana Łukasza Medalem za Ofiarność i Odwagę za to, że z narażeniem własnego życia pomógł obezwładnić terrorystę" - czytamy na Twitterze Jana Kanthaka.





Na kolejnym tłumaczy: "Minister Zbigniew Ziobro za takie czyny, taka odwagę, osobiście nagradzał Polaków, ale w tym przypadku uznał, że w związku z tym, że heroizm Pana Łukasza ma wymiar międzynarodowy, warto nadać temu odznaczeniu wyższą rangę".