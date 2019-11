"Bohater z London Bridge" - tak brytyjskie media nazywają mężczyznę, który wczoraj w Londynie próbował obezwładnić zamachowca, który zabił nożem dwie osoby. Według tych doniesień - jest on Polakiem.

"Bohater z London Bridge" ma na imię Łukasz i jest kucharzem. Polak pracuje w Fishmongers' Hall, gdzie doszło wczoraj do ataku. To miejsce o tradycjach marynistycznych. Polak miał zdjąć ze ściany przypominający włócznię kieł wieloryba i wybiec za napastnikiem na ulicę. Tam z grupą innych mężczyzn usiłował go obezwładnić.

Na filmach widać, jak jeden z mężczyzna dźga terrorystę długą białą tyczką, a drugi spryskuje gaśnicą przeciwpożarową. Dopiero później na miejscu pojawili się uzbrojeni policjanci i zamachowiec został przez nich zastrzelony.



28-letni napastnik był skazany za przestępstwa związane z terroryzmem

Sprawca piątkowego ataku na Moście Londyńskim to 28-letni Usman Khan, który wcześniej został skazany za przestępstwa związane z terroryzmem i zwolniony warunkowo z więzienia w ubiegłym roku.



Był on znany władzom, ponieważ został skazany w 2012 roku za przestępstwa związane z terroryzmem, a w grudniu 2018 roku warunkowo zwolniony z więzienia - oświadczył szef brytyjskiej policji antyterrorystycznej Neil Basu.



Wcześniej dziennik "The Times" podał, że napastnik był w przeszłości skazany za przestępstwa związane z islamistycznym terroryzmem, a mniej więcej rok temu został wypuszczony z więzienia, zgadzając się na noszenie tzw. elektronicznej bransolety.



Z informacji policji wynika, że Khan mieszkał w hrabstwie Staffordshire w środkowej Anglii.



Policja próbuje ustalić, czy z atakiem w Londynie powiązane są jeszcze inne osoby, ale - jak powiedział Basu - obecnie nikt inny nie jest poszukiwany.



Zginęły dwie przypadkowe osoby

W ataku terrorystycznym, do którego doszło w piątek wczesnym popołudniem na Moście Londyńskim (London Bridge), zginęły dwie przypadkowe osoby - kobieta i mężczyzna, a trzy - mężczyzna i dwie kobiety - zostały ranne.



Atak rozpoczął się w budynku Fishmongers' Hall, gdzie odbywała się konferencja na temat wymiaru sprawiedliwości. Następnie napastnik atakował nożem ludzi na Moście Londyńskim, gdzie został w końcu zastrzelony przez policjantów - poinformował Basu. Dodał, że sprawca ataku miał na sobie atrapy ładunków wybuchowych.