Zbigniew Ziobro przemówił z Waszyngtonu. „Afera Zondacrypto to jest też afera Donalda Tuska”

RMF24

Zbigniew Ziobro, przebywający w Stanach Zjednoczonych, wystąpił na antenie TV Republika jako komentator polityczny. Były minister sprawiedliwości mówił m.in. o aferze Zondacrypto, która - jego zdaniem - przypomina aferę Amber Gold, a odpowiedzialność polityczną ponosi za nią też premier Donald Tusk.

Ziobro: „Afera Zondacrypto to jest też afera Donalda Tuska”

W czwartek rano szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku z głośną sprawą Zondacrypto. Zbigniew Ziobro na antenie TV Republika przekonywał, że za sprawę odpowiedzialność ponosi również premier Donald Tusk.

Afera Zondacrypto to jest też afera Donalda Tuska – mówił były minister sprawiedliwości z Waszyngtonu.

W jednym i drugim wypadku premier Donald Tusk, jako człowiek, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie państwa, ma pod sobą i miał, poprzednio również, wszystkie służby specjalne, skarbowe, policję, nielegalnie przejętą prokuraturę, cały aparat kontroli, instytucje nadzoru finansowego, wszystko i za wszystko odpowiada, bo na tym polega rola premiera – przekonywał.

Ziobro wspomniał o Jerzym Owsiaku

Były minister sprawiedliwości odniósł się także do działalności organizacji społecznych i finansowania ich przez firmy. W tym kontekście przywołał Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Daleko mi do jego poglądów i na pewno wiele nas dzieli. Ale jedno by nas łączyło - ani on, ani ja, ani moja fundacja i jego nie przyjęlibyśmy ani grosza od firmy, co do której mielibyśmy wątpliwości, że może to być firma, która prowadzi oszukańcze interesy pod okiem Donalda Tuska – powiedział Ziobro.

Jego słowa skomentował na portalu X m.in. Tomasz Trela z Nowej Lewicy. „Panie tchórzu, pan wróci do Polski z tej światowej tułaczki i stanie przed instytucjami państwa. Przecież niewinni nie mają się czego bać. Prawda?”.

Posłanka Urszula Zielińska (KO) wyliczyła z kolei ostatnie afery wokół prawicy. "Moskal na Ibizie, Romanowski w Tyraspolu, Ziobro w Waszyngtonie, Piesiewicz z zegarkiem za 40 tys. euro”.

Ziobro w USA. Prokuratura chce jego ekstradycji

Były minister sprawiedliwości od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Na początku lipca warszawski sąd okręgowy zdecydował o odrzuceniu zażaleń na tymczasowe aresztowanie Ziobry w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, co pozwala na ściganie polityka PiS za granicą.

Polityk PiS ma przedstawionych 26 zarzutów. Śledczy zarzucają mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków oraz wpływanie na sposób przeprowadzania konkursów dotyczących środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura skierowała do władz USA wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję Ziobry. Jednak - jak ustalił ostatnio dziennikarz RMF FM Tomasz Skory - dopiero po miesiącu od wysłania amerykańskie władze otrzymały wniosek.