Radosław Piesiewicz zatrzymany. „Symbol skrajnego zepsucia”

RMF24

Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku z głośną sprawą Zondacrypto - upadłej giełdy kryptowalut. Komentując tę informację szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nazwał go „symbolem skrajnego zepsucia ruchu olimpijskiego”.

Kierwiński: To dopiero początek

„Radosław Piesiewicz to symbol skrajnego zepsucia w ruchu olimpijskim. Dziś, ten nominat PiS, został zatrzymany przez służby. A zapewne to dopiero początek” - napisał na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wcześniej fakt zatrzymania Piesiewicza potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Słów krytyki wobec Piesiewicza nie szczędził w mediach społecznościowych również minister sportu Jakub Rutnicki.

„Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOl-u. Mówimy o tym od miesięcy, mówi też o tym środowisko sportowe” - ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej.

„Piesiewicz skompromitował polski olimpizm i wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Czekamy na informacje prokuratury” - dodał Rutnicki.

„Piesiewicz zatrzymany. Jeśli ma coś za uszami to dobrze się stało. Trzeba sprawę wyjaśnić. Natomiast swoich jakoś zatrzymywać nie potrafią. Kacprzyk, który z powrotem przelewał trefnie zarobione setki tysięcy złotych nadal chodzi na wolności. Sprawiedliwość jak oni ją rozumieją” - zauważył na X poseł PiS Kazimierz Smoliński, nawiązując do afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie.

O polityczne komentarze do decyzji o zatrzymaniu Radosława Piesiewicza pytał w Sejmie reporter RMF FM Igor Skrzypek.

Nie dziwi mnie to. Sprawa przyjęcia zegarka powinna zostać wyjaśniona - mówił Kacper Płażyński z Prawa i Sprawiedliwości.

Jeżeli ma jakieś powiązania, brał pieniądze w niedozwolony sposób, to prokuratura i sądy to osądzą - stwierdził poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pytany o zatrzymanie Piesiewicza na briefingu w Sejmie powiedział, że „mamy do czynienia z olbrzymią aferą wokół Zondacrypto”.

Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach, dlaczego ten parasol taki ochronny nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zondacrypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami - powiedział wicepremier.

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz zatrzymany Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany - potwierdził nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Sprawa ma mieć związek z aferą Zondacrypto.

Luksusowy zegarek w zamian za pomoc?

TVN24 i WP ujawniły, że Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zondacrypto Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro za rzekome „wstawiennictwo” w UOKiK. Szef PKOl-u przekonywał, że sam zapłacił za zegarek, a Kral pomógł mu jedynie w zakupie.

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz (fot. Leszek Szymański) / PAP

„Zakup akurat takiego zegarka jest skomplikowany i mimo podejmowanych przeze mnie prób wcześniej nie udało mi się nabyć zegarka tej konkretnej marki. Podczas jednej z rozmów Przemysław Kral powiedział, że ma taką możliwość, by ten zegarek pomóc mi kupić. Umówiliśmy się, na jego wyraźną prośbę, abym zapłacił mu za niego gotówką (uczyniłem to w kilku ratach, podczas naszych spotkań, co potwierdzą świadkowie). Zegarek jest z certyfikatem wystawionym na moje imię i nazwisko. Oczywiście nie płaciłem żadnego podatku, gdyż nie jest to darowizna, a zakup” — tłumaczył.