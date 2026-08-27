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Radosław Piesiewicz zatrzymany. „Symbol skrajnego zepsucia”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (12:21)

Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku z głośną sprawą Zondacrypto - upadłej giełdy kryptowalut. Komentując tę informację szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nazwał go „symbolem skrajnego zepsucia ruchu olimpijskiego”.

Radosław Piesiewicz zatrzymany. „Symbol skrajnego zepsucia”
Prezes PKOL Radosław Piesiewicz (fot. Leszek Szymański) /PAP

Kierwiński: To dopiero początek

„Radosław Piesiewicz to symbol skrajnego zepsucia w ruchu olimpijskim. Dziś, ten nominat PiS, został zatrzymany przez służby. A zapewne to dopiero początek” - napisał na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wcześniej fakt zatrzymania Piesiewicza potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. 

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Słów krytyki wobec Piesiewicza nie szczędził w mediach społecznościowych również minister sportu Jakub Rutnicki. 

„Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOl-u. Mówimy o tym od miesięcy, mówi też o tym środowisko sportowe” - ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej. 

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„Piesiewicz skompromitował polski olimpizm i wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Czekamy na informacje prokuratury” - dodał Rutnicki. 

„Piesiewicz zatrzymany. Jeśli ma coś za uszami to dobrze się stało. Trzeba sprawę wyjaśnić. Natomiast swoich jakoś zatrzymywać nie potrafią. Kacprzyk, który z powrotem przelewał trefnie zarobione setki tysięcy złotych nadal chodzi na wolności. Sprawiedliwość jak oni ją rozumieją” - zauważył na X poseł PiS Kazimierz Smoliński, nawiązując do afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. 

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O polityczne komentarze do decyzji o zatrzymaniu Radosława Piesiewicza pytał w Sejmie reporter RMF FM Igor Skrzypek.

Nie dziwi mnie to. Sprawa przyjęcia zegarka powinna zostać wyjaśniona - mówił Kacper Płażyński z Prawa i Sprawiedliwości.

Jeżeli ma jakieś powiązania, brał pieniądze w niedozwolony sposób, to prokuratura i sądy to osądzą - stwierdził poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pytany o zatrzymanie Piesiewicza na briefingu w Sejmie powiedział, że „mamy do czynienia z olbrzymią aferą wokół Zondacrypto”.

Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach, dlaczego ten parasol taki ochronny nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zondacrypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami - powiedział wicepremier.

Luksusowy zegarek w zamian za pomoc?

TVN24 i WP ujawniły, że Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zondacrypto Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro za rzekome „wstawiennictwo” w UOKiK. Szef PKOl-u przekonywał, że sam zapłacił za zegarek, a Kral pomógł mu jedynie w zakupie. 

 

„Zakup akurat takiego zegarka jest skomplikowany i mimo podejmowanych przeze mnie prób wcześniej nie udało mi się nabyć zegarka tej konkretnej marki. Podczas jednej z rozmów Przemysław Kral powiedział, że ma taką możliwość, by ten zegarek pomóc mi kupić. Umówiliśmy się, na jego wyraźną prośbę, abym zapłacił mu za niego gotówką (uczyniłem to w kilku ratach, podczas naszych spotkań, co potwierdzą świadkowie). Zegarek jest z certyfikatem wystawionym na moje imię i nazwisko. Oczywiście nie płaciłem żadnego podatku, gdyż nie jest to darowizna, a zakup” — tłumaczył.


Źródło: RMF24
Tagi: Radosław Piesiewicz zondacrypto
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