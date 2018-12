"Z księdzem Jankowskim problemy mieliśmy zawsze. Chociaż to, co teraz zostało ujawnione, szczególnie, gdy chodzi o kwestię pedofilii, mnie samego zaskoczyło" - mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM Zbigniew Bujak pytany o kapelana Solidarności. Jak podkreśla: to, że tam jest w tle jakiś homoseksualizm, to było dla nas oczywiste. "Wystarczyło zobaczyć jego łazienkę i pokój sypialny. Natomiast to nas zaskoczyło" - tłumaczy.

