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Zatrzymano mężczyznę, który planował zamach na premiera Donalda Tuska

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 października (16:47)

„Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję” - poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

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Zatrzymano mężczyznę, który planował zamach na premiera Donalda Tuska
Premier Donald Tusk, fot. Wojciech Olkusnik /East News

Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie - napisał na platformie X premier Donald Tusk, komentując informację ministra Kierwińskiego.

Dziś Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że policja dostała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb - mówił Jacek Dobrzyński na popołudniowej konferencji prasowej.
 

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań w tej sprawie.

Przed południem w związku z tą informacją w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Źródło: RMF24

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