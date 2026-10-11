Próba zamachu na premiera i szefa MON? „Mówimy o dużym prawdopodobieństwie”

RMF24

Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka i rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński spotkali się z dziennikarzami po zwołanej dzisiaj naradzie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policji oraz Służby Ochrony Państwa. Dotyczyła ona informacji o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, przekazała, że dzisiaj informacja o potencjalnym zamachu na szefa rządu i ministra obrony trafiła za pośrednictwem Służby Ochrony Państwa do policji.

Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie - zapewniał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb - dodał.

Mimo wielokrotnych pytań dziennikarzy rzecznicy nie chcieli powiedzieć, dlaczego akurat najnowsza informacja została uznana za realne zagrożenie, a nie np. głupi żart. Jednocześnie przyznali, że różnego rodzaju pogróżki to sytuacja codzienna.

Dobrzyński i Gałecka nie odpowiadali również na pytania o autora wiadomości z groźbami czy ewentualne wzmocnienie ochrony premiera. Tłumaczyli, że albo nie mają informacji, albo nie mogą ich przekazać ze względu na trwające działania służb.

Nasilenie agresji wśród naszych dzieci, w przestrzeni publicznej, internetowej jest bardzo, bardzo duże. Jeśli pojawiają się informacje o tym, że ktoś coś szykował, one powinny widzieć światło dzienne. Służby muszą robić swoje, ale my powinniśmy o tym też wiedzieć - tak ujawnienie doniesień o planowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza komentował w rozmowie z dziennikarzami Bartosz Arłukowicz - europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Inaczej do sprawy podszedł Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Nie jesteśmy winni tego, że nic nie robiliśmy do tej pory, mówi rząd, bo sami jesteśmy zagrożeni. Ludzie, współczujcie nam, tak jak tym, którzy zginęli - sugerował.