Są zarzuty dla czworga członków byłej spółki Work Service, zatrzymanych wczoraj we wspólnej akcji CBŚP oraz CBA. Wśród podejrzanych jest były senator PO Tomasz Misiak, a także prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej W. Sprawa dotyczy wielomilionowych wyłudzeń z PFRON oraz ZUS.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. CBA /

Osoby, którym postawiono zarzuty, podejrzane są o oszustwo, a według prokuratury dotyczy ono mienia znacznych rozmiarów.

Już wczoraj dziennikarz RMF FM informował, że śledczy twierdzą, iż podejrzani od 2010 do 2019 roku wyłudzili ponad 32 miliony złotych.

Zatrzymane osoby usłyszały też zarzuty działania na szkodę pracowników. Prokuratura ocenia, że poszkodowanych osób może być nawet 22 tysiące.

Kolejny zarzut dotyczy prania brudnych pieniędzy.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, decyzje, czy będą wnioski o areszt, a jeśli tak to wobec kogo, zapadną najwcześniej jutro.

Krzysztof Zasada pytał też, dlaczego przesłuchania prowadzone są we Wrocławiu, chociaż śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura. Usłyszał, że wynika to ze względów logistycznych. To o tyle dziwne - zauważa nasz dziennikarz - że służby akcję zatrzymań prowadziły w Gdańsku i w Warszawie.

Zatrzymani to były dolnośląski senator PO Tomasz Misiak, prezydent Lewiatana Maciej W., a także Iwona S. i Tomasz H. Spółka działała w sektorze usług personalnych.

Lewiatan: Jesteśmy oburzeni

Oburzenie w związku z zatrzymaniem Macieja W. wyraziła Konfederacja Lewiatan. "Niezależnie od powodów, nie było podstaw do zatrzymania w takiej formie" - komentuje organizacja.

Lewiatan przekonuje, że zatrzymanie szefa Konfederacji dotyczy śledztwa toczącego się od lat. Szef Lewiatana wielokrotnie składał w tej sprawie wyjaśnienia i był zawsze do dyspozycji prokuratury - napisano w oświadczeniu.

Funkcjonariusze zatrzymali W. w nocy z wtorku na środę w hotelu w Gdańsku.

Oburzenie członków organizacji budzi też fakt, że te działania podjęto w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego i w dniu otwarcia w Trójmieście jednej z największych konferencji w tej części Europy - Europejskiego Forum Nowych Idei, której organizatorem jest Konfederacja Lewiatan.

Obrońca Tomasza Misiaka zdziwiony zatrzymaniem

Mecenas Maciej Zaborowski jest zaskoczony decyzją o zatrzymaniu jego klienta, Tomasza Misiaka. Jak powiedział, były senator został zatrzymany w swoim warszawskim mieszkaniu.