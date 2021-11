Osiemnaście najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych w Lublinie będzie specjalnie oznakowanych. Przed dojściem do nich na chodniku będą wymalowane piktogramy - przekreślony smartfon. To akcja miasta i policji, żeby przypomnieć, że nie wolno korzystać ze smartfonu przechodząc przez jezdnię.

Takie piktogramy pojawią się w Lublinie / Krzysztof Kot / RMF FM

Niestety ze stosowaniem się do przepisu bywa różnie, mimo że obowiązuje on od 1 czerwca. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że urządzenie rozprasza uwagę i ogranicza obserwowanie sytuacji wokół. Do tego w sytuacji, kiedy kierowcy mają teraz ustępować pierwszeństwo pieszym, niektórzy po prostu wchodzą i na reakcję często jest już za późno.

Celowo nie ustawiono tablic jak znaki drogowe, ponieważ osoba wpatrzona w ekran i tak nie podnosi głowy. W sytuacji, gdy piktogram namalowany jest na chodniku, jest szansa, że go zauważy, bo i tak patrzy w ziemię.

Piktogramy pojawią się na chodnikach przy osiemnastu najbardziej uczęszczanych przejściach na terenie miasta, głównie najbardziej uczęszczanych przez młodzież, bo problem ten głównie ich dotyczy. Malowanie potrwa do końca tygodnia.

Znakowanie przejść to wspólna inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz lubelskiego Ratusza.

