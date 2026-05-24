Dziś obchodzimy Dzień Parków Narodowych! Choć polska mapa tych wyjątkowych miejsc nie powiększyła się od lat, istniejące parki przyciągają tłumy. Z okazji dzisiejszego święta sprawdziliśmy, które z 23 chronionych obszarów przeżywają największe oblężenie, gdzie wciąż znajdziemy ciszę i spokój oraz w którym regionie Polski jest ich najwięcej.

Dzień Parków Narodowych - skąd wzięło się to święto?

24 maja został wybrany przez Europarc Fundation na Europejski Dzień Parków Narodowych nieprzypadkowo. Tego dnia, w 1909 roku, utworzono bowiem pierwszy park narodowy w Europie - Park Narodowy Sarek w szwedzkiej Laponii.

"Połączeni przez naturę" - to hasło tegorocznych obchodów. Ma ono podkreślać, jak ekologia łączy siedliska, dziką przyrodę, krajobrazy i ludzi.

Najpopularniejsze parki narodowe w Polsce

W Polsce mamy 23 parki. Najpopularniejszy jest Tatrzański Park Narodowy. Według danych przedstawionych przez TPN, w 2025 roku Tatrzański Park Narodowy odwiedziło 5 266 672 turystów . To najwyższy wynik w historii parku.

Wśród najchętniej odwiedzanych szlaków jest ten do Morskiego Oka. Przez punkt wejściowy w Łysej Polanie w kierunku słynnego tatrzańskiego jeziora przeszło ponad 1 101 000 turystów. Na dalszych miejscach znalazło się Dolina Kościeliska - 656 378 osób i Kasprowy Wierch - 573 470.

Zestawienie przedstawiające najchętniej odwiedzanych parków kilka lat temu przedstawił Główny Urząd Statystyczny. Według danych z 2020 roku drugim najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym w Polsce jest Karkonoski Park Narodowy (2 mln turystów). Dalej w zestawieniu znalazł się Kampinoski Park Narodowy (1,3 mln turystów). Niewiele mniej osób odwiedziło znajdujący się na Dolnym Śląsku Park Narodowy Gór Stołowych (1,2 mln turystów). Pierwszą piątkę zamyka Wielkopolski Park Narodowy (1 mln turystów).

Na drugim biegunie znalazły się:

Narwiański Park Narodowy - tam jest najmniejsza szansa na spotkanie tłumów,

Drawieński Park Narodowy,

Park Narodowy Bory Tucholskie,

Park Narodowy Ujście Warty,

Magurski Park Narodowy.

Największy, najmniejszy - ciekawostki o polskich parkach narodowych

W 23 parkach narodowych na terenie Polski udostępniono około 150 ścieżek dydaktycznych oraz ponad 3600 km szlaków turystycznych. W niemal wszystkich z nich znajdziesz też muzea.

Najstarszym polskim parkiem narodowym jest Pieniński Park Narodowy, ale w tym samym roku powstał też Białowieski Park Narodowy. Najmłodszy jest Park Narodowy Ujście Warty, który został utworzony w 2001 roku.

Biebrzański Park Narodowy jest powierzchniowo największy - zajmuje ponad 59 tys. ha. Najmniejszy jest z kolei Ojcowski Park Narodowy. W nim żyje natomiast największa liczba gatunków nietoperzy.

Wielbiciele parków narodowych zdecydowanie powinni odwiedzić Małopolskę. To w tym regionie znajduje się największa liczba parków narodowych - aż pięć (Gorczański, Babiogórski, Ojcowski, Tatrzański i Pieniński).

Co z nowymi parkami?

W październiku 2025 roku Sejm i Senat przyjęły ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Dolnej Odry. Ostatecznie park jednak nie powstanie - ustawę zawetował prezydent RP Karol Nawrocki . Wobec tej decyzji Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało się na alternatywne rozwiązanie. Powiększany jest Drawieński Park Narodowy.

Ponad 90 lat ochrony

Polskie parki narodowe łącznie zajmują około 1 proc. powierzchni Polski. Prowadzi się w nich zarówno ochronę ścisłą, pozwalającą naturze rozwijać się bez ingerencji człowieka, jak i ochronę czynną, wspierającą ekosystemy zależne od ludzkiej działalności. Dzięki temu możliwe jest zachowanie unikalnych gatunków roślin i zwierząt oraz cennych siedlisk.