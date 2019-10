Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oficjalnie poparł starającego się o powtórny wybór do Senatu Bogdana Klicha. Jego kontrkandydatami w okręgu 33 (Kraków) są: Rafał Komarewicz i Krzysztof Mazur.

Jacek Majchrowski / /Łukasz Gągulski / PAP

Bogdan Klich startuje w wyborach z rekomendacji KO z okręgu krakowskiego. Jacek Komarewicz - wiceprzewodniczący krakowskiej Rady Miasta i jednocześnie szef prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków - startuje z własnego komitetu w okręgu 33 (Kraków). O mandat do Senatu stara się popierany przez PiS Krzysztof Mazur - politolog, były prezes Klubu Jagiellońskiego. O tym ostatnim mówi się, że może być czarnym koniem wyborów.



W piątek prezydent Krakowa oficjalnie ogłosił, kogo popiera w wyborach do Senatu. Jacek Majchrowski zaapelował do mieszkańców o głosowanie na Bogdana Klicha. Skierował w tej sprawie specjalny list do krakowian.



Mieszkańcy potrzebują doświadczonych i aktywnych reprezentantów, którzy skutecznie zabiegają o istotne dla nich sprawy - czytamy w liście prezydenta Krakowa. Jak podkreślił, takim właśnie reprezentantem jest starający się o powtórny wybór do Senatu Bogdan Klich, który startuje z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej z okręgu krakowskiego i znany jest z wieloletniej działalności na rzecz miasta.



Prezydent stolicy Małopolski wskazywał, że Klich przyczynił się m.in. do rozwinięcia działalności portu lotniczego Kraków-Balice. Wspólnie z lokalnymi władzami przeciwstawiał się także przekopaniu przez środek miasta kanału do spławiania barek z węglem, proponując przeznaczenie okolicznego terenu na tereny zielone. Majchrowski zaznaczył, że senator angażuje się również w sprawę budowy nowej linii tramwajowej w projektowanej Trasie Pychowickiej.



W ocenie prezydenta Krakowa kandydat KO wspiera działania miasta na rzecz umocnienia roli samorządu, by to mieszkańcy mieli decydujący wpływ na jego rozwój. To senator, który wie, że o wielu krakowskich sprawach decyduje się w Warszawie i wie, jak o nie zabiegać - czytamy również. Oto cały list prezydenta Jacka Majchrowskiego: