Kilkanaście osób zostało rannych w wyniku zderzenia autobusu miejskiego i samochodu osobowego w Zduńskiej Woli (Łódzkie) – poinformowała st. sierż. Kamila Sowińska z komendy powiatowej policji w Zduńskiej Woli. Sprawca wypadku był nietrzeźwy.

Zdjęcie ilustracyjne / Bartek Paulus / RMF FM

Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 15 na ul. Karsznickiej w Zduńskiej Woli. Jak wyjaśniła st. sierż. Sowińska, kierujący audi stracił panowanie nad pojazdem podczas skręcania w ul. Karsznicką i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka autobusem komunikacji miejskiej. Dodała, że kierowca osobówki miał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.



Poszkodowanych zostało kilkanaście osób podróżujących autobusem. Mają ogólne potłuczenia i obrażenia. Jest im udzielana pomoc na miejscu przez służby medyczne - przekazała policjantka. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Do szpitala trafili kierowca i pasażer audi. Drugi z mężczyzn został tam przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak poinformowali strażacy, rannych zostało 5 osób.



Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. kpt. Jędrzej Pawlak poinformował, że autobusem podróżowało w sumie 13 osób. Trzy z nich doznały poważniejszych obrażeń.



Ul. Karsznicka jest nieprzejezdna w miejscu wypadku. Pracują tam służby. W związku z tym utrudniony jest dojazd do i z węzła trasy ekspresowej S8 w okolicach Karsznic. Policjanci wyznaczyli objazdy.