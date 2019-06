Autobus z dziećmi uderzył w auto osobowe w Parznicach w powiecie radomskim. Tę informację otrzymaliśmy na Gorąca Linię RMF FM. Trójka dzieci oraz kierowca skody zostali ranni i trafili do szpitala. Droga nr 733 jest w tym miejscu zablokowana.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF24

Autobus, który wiózł 40 dzieci z jednej z radomskich podstawówek, wjechał do rowu po zderzeniu z wyprzedzaną właśnie osobową skodą. Podczas manewru kierowca skody postanowił skręcić w lewo - w efekcie doszło do zderzenia i wyrzucenia autobusu z osi jezdni do rowu. Trójka pasażerów w wieku 10 i 12 lat oraz kierowca skody zostali już przewiezieni do szpitala, ich życiu nic nie zagraża.

Na miejscu trwają czynności policji, droga wojewódzka 733 w Parznicach jest zablokowana w obu kierunkach.