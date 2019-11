​Szczegółowe dane osobowe 70 tys. studentów i aplikantów na studia dzienne i zaoczne do SGGW znajdowały się w prywatnym laptopie jednego z pracowników. Laptop został skradziony a dane były na nim gromadzone nielegalnie. Jak dowiedział się reporter RMF FM - z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wyciekły dane kandydatów na studia dzienne i zaoczne. Natomiast dane aplikantów na studia doktoranckie i podyplomowe są bezpieczne.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Personalia 70 tys. osób, jakie znalazły się w prywatnym laptopie jednego z pracowników, to nie tylko imiona i nazwiska, ale też numery pesel oraz numery i serie dowodów. Dane na laptopie należą do studentów i kandydatów na studia dzienne i zaoczne, nie znalazły się na nim dane studentów studiów doktoranckich i podyplomowych.

Właścicielem komputera okazał się członek komisji rekrutacyjnej uczelni, który miał swobodny dostęp do danych osobowych kandydatów. Nielegalnie kopiował dane na swój prywatny komputer. Co więcej, zgodnie z prawem mogą być one przechowywane maksymalnie przez rok, a informacje zgromadzone na skradzionym komputerze pochodzą z ostatnich 5 lat.

Wewnętrzna kontrola i pozew zbiorowy

Uczelnia zarządziła wewnętrzną kontrolę i wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec pracownika. Sprawę prowadzi prokuratura, która przesłuchuje świadków, postępowanie wszczął też urząd ochrony danych osobowych.