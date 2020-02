"Do wybuchu gazu doszło na gdańskich Stogach, w wyniku eksplozji ucierpiała kobieta. Z kolei we Wrzeszczu małżeństwo zatruło się czadem" - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku st. asp. Marcin Karnowski. Poszkodowani trafili do szpitala.

