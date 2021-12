Czystka w dolnośląskiej policji. Swoje funkcje stracili komendat miejski we Wrocławiu i zastępca dolnoślaskiego komendanta wojewódzkiego. To efekt nieprawidłowości we wrocławskim komisariacie przy ulicy Trzemeskiej. Jak ujawniły media - zniknęła stamtąd teczka tajnego informatora policji. Sprawę bada między innymi prokuratura.

