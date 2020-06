Co najmniej 80 kilogramów amfetaminy wprowadziła na rynek - głównie na Mazowszu - zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez CBŚP. Zatrzymano pięć osób.

Kolejne zatrzymania ws. grupy handlującej narkotykami Policja



Pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej handlującej narkotykami zatrzymali funkcjonariusze CBŚP. Według śledczych grupa wprowadziła do obrotu ponad 80 kg amfetaminy o czarnorynkowej wartości blisko 4 mln zł.



Jeden z zatrzymanych, to chemik, który w zlikwidowanym laboratorium w Głuchowie wytwarzał narkotyki. Pozostali to członkowie grupy, którzy poza handlem na dużą skalę środkami odurzającymi będą też odpowiadać za udział w pobiciu z użyciem siekier i drewnianych pałek. Jeden z nich ma też zarzut nielegalnego posiadania broni palnej.

Wszystkim grozi nawet 12 lat więzienia.