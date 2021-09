Policjant z Węgierskiej Górki podczas służby dostrzegł młodą sarnę, która znajdowała się na jednej z posesji. Okazało się, że właściciele domu celowo zamknęli zwierzę na ogrodzonym terenie. Teraz za to odpowiedzą.

/ foto. KPP w Żywcu /

Policjant zauważył, że na ogrodzonej, zamkniętej posesji znajduje się młoda sarna. Chciał jej pomóc myśląc, że zwierzę weszło tam przypadkiem i nie potrafi wyjść.

Gdy jednak szedł wzdłuż ogrodzenia, szukając przejścia, zauważył, że sarna jest tam przetrzymywana celowo, a bramka zabezpieczona jest przed otwarciem drutem.

Na posesji znajdowały się resztki jedzenia, którymi najprawdopodobniej była dokarmiana - podała rzecznik żywieckiej policji asp. szt. Mirosława Piątek.

/ foto. KPP w Żywcu /

Funkcjonariusz ustalił, kto jest właścicielem posesji.

Przyznali się, że celowo zamknęli zwierzę i je dokarmiali. W swoim postępowaniu nie widzieli jednak nic złego. Policjant o sytuacji powiadomił odpowiednie służby, które zajęły się sarną. Z kolei w stosunku do 35-letniej właścicielki posesji policjant skierował wniosek do sądu o naruszenie artykułu 51 prawa łowieckiego. Przepis mówi m.in. o przetrzymywaniu zwierzyny bez odpowiedniego pozwolenia. Jest to zagrożone grzywną - podała Piątek.