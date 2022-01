Właściciele kilku klubów nocnych, osoby zarządzające tymi lokalami, a także taksówkarze - w sumie osiem osób usłyszało zarzuty udziału w grupie przestępczej i czerpania korzyści z nierządu. Wedle "cennika", o którym poinformowała Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, taksówkarze dostawali po 100 zł za każdego klienta, którego dowozili do klubu.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Katowicach - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik sosnowieckiej prokuratury Waldemar Łubniewski. Według ustaleń postępowania, do przestępstw dochodziło w latach 2011-2019 w kilku miastach w województwach śląskim i dolnośląskim.

Między innymi: Katowice, Rybnik, Wrocław

Według prokuratury kierujący grupą przestępczą mężczyźni prowadzili na terenie m.in. Katowic, Rybnika i Wrocławia kilka klubów nocnych. Zatrudniali w nich kobiety, które jako barmanki, hostessy i tancerki miały serwować w lokalach drinki i prezentować taniec erotyczny.

"W rzeczywistości, poza tańcem, kobiety proponowały klientom usługi seksualne. Świadczyły je na terenie lokali w klubowych pokojach" - opisywał prok. Łubniewski.

"Oficjalnie właściciele klubów nie uczestniczyli w tym procederze, ale po spotkaniach z klientami kobiety oddawały oskarżonym część zarobionych przez siebie pieniędzy tytułem opłat za wynajem pokoi" - dodał rzecznik.

Jak podkreślał prokurator Łubniewski, "na życzenie klientów osoby zarządzające klubami organizowały też transport kobiet trudniących się prostytucją do innych miejsc, w których uprawiały one nierząd". Uczestniczyli w tym współpracujący z grupą przestępczą taksówkarze.

Przestępczy "cennik"

Jak wynika z ustaleń postępowania, taksówkarze dostawali po 100 zł za każdego klienta, którego dowozili do klubu, kobiety otrzymywały część pieniędzy za sprzedane klientom drinki, 150 zł za taniec i 300-350 zł za seks. 100 zł wynosiła opłata za pokój.

Oskarżeni odpowiedzą przed sądem za udział w grupie przestępczej oraz ułatwianie prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grozi za to do 5 lat więzienia. Do 10 lat więzienia grozi natomiast dwóm osobom oskarżonym o kierowanie grupą przestępczą.

