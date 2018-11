Samochód wpadł do stawu w Dębnicy w woj. wielkopolskim. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę przed południem. 23-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w most i wpadła do zbiornika wodnego. "Pani o własnych siłach wyszła z pojazdu, zaopiekowali się nią przejeżdżający kierowcy" – relacjonował st. kpt. Zbigniew Foltynowicz ze straży pożarnej w Ostrowie Wlkp.

