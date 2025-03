Wielkanoc 2025 wypada w drugiej połowie kwietnia. 13 kwietnia 2025 to Niedziela Palmowa, a 21 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny zwany także Lanym Poniedziałkiem lub śmigusem-dyngusem. Jak wiadomo, święta wielkanocne są poprzedzone okresem przygotowań i przede wszystkim zakupów. Kiedy wypada przedświąteczna niedziela handlowa?

Do Wielkanocy zostało coraz mniej czasu. Ostatnia niedziela przed Wielkanocą to 13 kwietnia - jest to Niedziela Palmowa. Tego samego dnia w Polsce będą otwarte sklepy. Niedziela, 13 kwietnia 2025, to niedziela handlowa.

Niedziele handlowe 2025

26 stycznia

13 kwietnia

27 kwietnia

29 czerwca

31 sierpnia

7 grudnia

14 grudnia

21 grudnia

Wielki Tydzień. Ostatnie przygotowania do Wielkanocy

Wielkanoc to czas pełen tradycji i głębokiej refleksji, a Wielki Tydzień jest jego nieodłączną częścią, stanowiącą okres ostatnich przygotowań przed najważniejszym świętem chrześcijaństwa. To właśnie wtedy wierni przechodzą drogę duchową, która rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej, symbolizującej triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, a kończy w Wielką Sobotę, dzień ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie.

Szczególnym okresem w obrębie Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek - w tym dniu wspominamy Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Eucharystii. Następnie, w Wielki Piątek, wierni rozważają mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu, co jest momentem głębokiej zadumy i skupienia. Wielka Sobota to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie, kiedy to w kościołach święci się pokarmy, a wieczorem odbywa się Wigilia Paschalna, zapowiadająca radosne wydarzenie Zmartwychwstania.