Więcej miejsc na studiach medycznych. Znamy nowe limity przyjęć

Nowe limity przyjęć na studia medyczne
W opublikowanym projekcie rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia określono szczegółowe limity przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na rok akademicki 2026/2027.
W nadchodzącym roku akademickim na kierunku lekarskim przewidziano łącznie 10 705 miejsc, a na kierunku lekarsko-dentystycznym 1 505 miejsc. Oznacza to wyraźny wzrost liczby dostępnych miejsc w porównaniu z rokiem akademickim 2025/2026.
Regulacja uwzględnia możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków w systemie ochrony zdrowia. W sumie kształcenie na kierunku lekarskim prowadzić będzie 39 uczelni, z czego 30 nadzorowanych jest przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a 9 przez ministra zdrowia.
Szczegółowy podział miejsc
W przypadku kierunku lekarskiego limit przyjęć rozdzielono na kilka kategorii. Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim przewidziano 7 133 miejsca. Studia niestacjonarne w języku polskim to 1 734 miejsca, natomiast jednolite studia magisterskie prowadzone w języku innym niż polski (zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne) – 1 838 miejsc.
Na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1 505 miejsc. W tym: na studiach stacjonarnych w języku polskim dostępnych będzie 885 miejsc, na studiach niestacjonarnych w języku polskim – 349 miejsc, a na studiach prowadzonych w języku innym niż polski – 271 miejsc.
Miejsca dla cudzoziemców i Polaków
Limity przyjęć na studia w języku polskim obejmują zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców, w tym osoby polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej podejmujące studia na podstawie odpowiednich przepisów. Niewykorzystane miejsca przewidziane dla cudzoziemców nie zwiększają jednak limitu przyjęć dla kandydatów na studia w języku polskim.
Porównanie z poprzednim rokiem
W roku akademickim 2025/2026 limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym wynosił łącznie 11 945 miejsc, z czego 10 504 na kierunku lekarskim i 1 441 na lekarsko-dentystycznym. W nadchodzącym roku limit na kierunku lekarskim wzrósł o 1,91 proc., a na kierunku lekarsko-dentystycznym o ponad 4,4 proc. To wzrost, który ma pomóc w uzupełnianiu braków kadrowych w polskiej służbie zdrowia.