RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Więcej miejsc na studiach medycznych. Znamy nowe limity przyjęć

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 lipca (09:37)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Zdrowia opublikowały nowy projekt rozporządzenia określający limity przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2026/2027. Łącznie przygotowano 10 705 miejsc na kierunku lekarskim oraz 1 505 na lekarsko-dentystycznym.

Więcej miejsc na studiach medycznych. Znamy nowe limity przyjęć
Więcej miejsc na studiach lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Nowe limity przyjęć na rok akademicki 2026/2027 /Shutterstock
  • Ministerstwa Nauki i Zdrowia ustaliły limity przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2026/2027.
  • Studia lekarskie będą prowadzone na 39 uczelniach.
  • Limity obejmują zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Nowe limity przyjęć na studia medyczne

W opublikowanym projekcie rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia określono szczegółowe limity przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na rok akademicki 2026/2027

W nadchodzącym roku akademickim na kierunku lekarskim przewidziano łącznie 10 705 miejsc, a na kierunku lekarsko-dentystycznym 1 505 miejsc. Oznacza to wyraźny wzrost liczby dostępnych miejsc w porównaniu z rokiem akademickim 2025/2026.

Regulacja uwzględnia możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków w systemie ochrony zdrowia. W sumie kształcenie na kierunku lekarskim prowadzić będzie 39 uczelni, z czego 30 nadzorowanych jest przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a 9 przez ministra zdrowia.

Szczegółowy podział miejsc

W przypadku kierunku lekarskiego limit przyjęć rozdzielono na kilka kategorii. Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim przewidziano 7 133 miejsca. Studia niestacjonarne w języku polskim to 1 734 miejsca, natomiast jednolite studia magisterskie prowadzone w języku innym niż polski (zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne) – 1 838 miejsc.

Na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1 505 miejsc. W tym: na studiach stacjonarnych w języku polskim dostępnych będzie 885 miejsc, na studiach niestacjonarnych w języku polskim – 349 miejsc, a na studiach prowadzonych w języku innym niż polski – 271 miejsc.

Miejsca dla cudzoziemców i Polaków

Limity przyjęć na studia w języku polskim obejmują zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców, w tym osoby polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej podejmujące studia na podstawie odpowiednich przepisów. Niewykorzystane miejsca przewidziane dla cudzoziemców nie zwiększają jednak limitu przyjęć dla kandydatów na studia w języku polskim.

Porównanie z poprzednim rokiem

W roku akademickim 2025/2026 limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym wynosił łącznie 11 945 miejsc, z czego 10 504 na kierunku lekarskim i 1 441 na lekarsko-dentystycznym. W nadchodzącym roku limit na kierunku lekarskim wzrósł o 1,91 proc., a na kierunku lekarsko-dentystycznym o ponad 4,4 proc. To wzrost, który ma pomóc w uzupełnianiu braków kadrowych w polskiej służbie zdrowia.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: medycyna

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: