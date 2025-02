Nowa dostawa leków przeciwgrypowych dotarła do Polski - potwierdził w Ministerstwie Zdrowia reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ostatnich dniach dostawaliśmy wiele sygnałów od słuchaczy o problemach z dostępem do leków przeciw grypie w aptekach.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, po ostatniej dostawie na rynku jest 111 tysięcy opakowań leku. 46 tysięcy opakowań z tej puli trafiło już do aptek. Pozostałe są w hurtowniach i farmaceuci mogą je zamawiać.

Kolejna dostawa do Polski planowana jest najpóźniej we wtorek. Do naszego kraju ma trafić 251 tysięcy opakowań leków przeciw grypie.

Czym się różni grypa od przeziębienia?

Z danych resortu zdrowia wynika, że na przełomie stycznia i lutego na grypę chorowało tygodniowo 200 tys. osób. Z powodu wysokiej liczby zachorowań wzrosło zapotrzebowanie na leki zawierające oseltamivir - substancję czynną stosowaną w leczeniu zakażenia wirusem grypy. Jego działanie polega na zahamowaniu replikacji wirusa, ale trzeba ten lek stosować szybko, wraz z rozwojem choroby skuteczność leczenia przeciwwirusowego słabnie.

Eksperci przypominają, że przebieg grypy może być znacznie cięższy m.in. u pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak astma, POChP, schorzenia sercowo-naczyniowe, czy nowotwory.

W materiałach Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawiło się natomiast porównanie, które ma pomóc w odróżnieniu przeziębienia od grypy. Tę drugą chorobę charakteryzuje przede wszystkim:



suchy kaszel

gorączka

ból głowy

ból mięśni

uczucie zmęczenia

W czasie grypy praktycznie nie męczy nas kichanie (charakterystyczne dla przeziębienia), w którym częściej też:

mamy katar

czujemy drapanie w gardle

bolą mięśnie - i tutaj akurat tak, jak w przypadku grypy

W grypie czasami może wystąpić też biegunka, której nie ma przy przeziębieniu.

Różnica jest też w samym przebiegu infekcji - grypa atakuje nagle: wysoką gorączką, bólem i osłabieniem. Natomiast w przypadku przeziębienia dolegliwości pojawiają się stopniowo i nie utrudniają codziennych aktywności.