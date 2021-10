Już po raz drugi podopieczni Zespołu Szkół i Placówek "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6 zorganizowali akcję "Widzialni niewidzialni - Odblaskowa Tyniecka". Niewidome i słabowidzące dzieci wspierane przez licealistów pod ochroną policji przeszły ulicami Krakowa, rozdając przechodniom ponad 500 opasek odblaskowych, w tym 100 opasek przekazanych przez radio RMF FM.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi pieszym i kierowcom na osoby niepełnosprawne. Dla naszych wychowanków szczególnie ważne jest to, by być widocznym z racji tego, że kiedy jesienią zapada zmrok, nasi wychowankowie widzą coraz mniej i w związku z tym, dla wszystkich użytkowników ruchu w Krakowie, także dla tych którzy jeżdżą na hulajnogach, to bardzo istotne, żeby nasi wychowankowie byli widoczni - mówi RMF FM Marcin Dębski, dyrektor Zespołu Szkół dla Niewidomych i Słabowidzących.

Na problemy z porzuconymi bezładnie hulajnogami zwraca uwagę Agnieszka Rzehak z Fundacji Edukacyjnej Dialog, współorganizatorka akcji. Dla niewidomych dzieci i dorosłych leżąca na chodniku hulajnoga to bardzo duże niebezpieczeństwo, szczególnie teraz kiedy dużo wcześniej jest ciemno i widoczność jest dużo gorsza. Zwracajmy uwagę na tych, którzy są koło nas, na osoby niepełnosprawne, bo oni może mają gorzej, mają trudniej, jeśli możemy pomagajmy, nie utrudniajmy im życia - apeluje Agnieszka Rzehak, także mama słabowidzącego dziecka.

Nad akcją "Widzialni niewidzialni - Odblaskowa Tyniecka" patronat objął prezydent Krakowa, zaś bezcennego wsparcia udzielili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Co dała ta akcja dzieciom? Są bardzo zadowolone, raz że dają coś innymi, pomagają, a jednocześnie jest to dla nich miła przygoda - odpowiada Mariusz Janusz, organizator akcji, nauczyciel Ośrodka z Tynieckiej w Krakowie.

