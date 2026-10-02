Wiceszef MON ujawnił, ilu sabotażystów jest w więzieniach. „Zagrożenie jest prawdziwe”

RMF24

W więzieniach znajduje się 50 sabotażystów złapanych przez służby specjalne – ujawnił w piątek wieczorem Cezary Tomczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

„Co kilka dni ewakuujemy przejścia graniczne”

Słowa Tomczyka padły na tle krytyki wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent wcześniej w piątek powiedział bowiem, że „dystrybucja strachu, którą uprawia premier Donald Tusk, i poszukiwanie zastępczej propagandy, ma odwrócić uwagę wszystkich (…), odciągnąć od tego, co zasadnicze, że idziemy na ścianę finansową i nikt nie chce za to podjąć odpowiedzialności”.

Z tymi słowami został skonfrontowany w piątkowy wieczór wiceszef MON Cezary Tomczyk w TVP Info. Polityk KO zastanawiał się, czy słowa te są wynikiem „jakichś socjotechnicznych analiz, że zawsze trzeba mówić inaczej niż rząd”. Czy to jest jakiś pomysł polityczny? Bo zagrożenie jest prawdziwe, widzimy je na co dzień – podkreślił.

Ukraiński wywiad ostrzegł NATO przed ruchem Rosji Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) ostrzegł NATO i Unię Europejską, że rosyjskie służby specjalne szykują operacje hybrydowe na terytoriach sojuszników. Celem akcji ma być podważenie pomocy dla Ukrainy oraz podważenie potencjału państw Paktu…

Co kilka dni ewakuujemy przejścia graniczne, dlatego że grozi tam atak rakietowy tak jak w przypadku Dorohuska. Czyli mamy akty sabotażu, w więzieniach mamy 50 sabotażystów złapanych przez służby specjalne. Jakie jeszcze tajemne informacje musi dostać prezydent, żeby uznać, że to jest poważne zagrożenie państwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa? – powiedział Tomczyk.

W ocenie wiceministra obrony narodowej negowanie „oczywistych informacji” od służb polskich i zagranicznych, jak np. CIA, jest „działaniem nieodpowiedzialnym”.

I za tym działaniem dzisiaj stoi prezydent, na pewno jego doradcy, i na pewno opozycja w postaci PiS – stwierdził wiceminister obrony narodowej.

Dron uderzył tuż przy polskiej granicy

W poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podczas rosyjskiego nalotu na Ukrainę rozesłało alert o możliwym zagrożeniu z powietrza na terenie woj. lubelskiego. Do naruszenia polskiej przestrzeni nie doszło, jednak dron uderzył w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, po ukraińskiej stronie granicy.

Zginęła cała załoga. Rosjanie celnie strzelają do własnych śmigłowców Rosyjski śmigłowiec wojskowy Mi-8 rozbił się w obwodzie woroneskim. Według informacji przekazywanych przez rosyjskie kanały w Telegramie, maszyna mogła zostać omyłkowo zestrzelona przez własną obronę przeciwlotniczą. Oficjalne rosyjskie źródła nie…

Niedługo później szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na platformie X, odrzutowy dron uderzył ok. 2 km od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku.