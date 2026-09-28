Atak na zachodnią Ukrainę, Polska reaguje. Alert RCB

RMF24

Lotnictwo wojskowe operuje w polskiej przestrzeni powietrznej - podało tuż przed godz. 17 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Również naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznanie radarowe osiągnęły stan gotowości. Środki te wprowadzono z powodu nalotów prowadzonych przez Rosję w zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców woj. lubelskiego w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. „Znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów” - podkreślono. Po około 30 minutach alert RCB odwołano.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał, że podczas nalotu na Ukrainę w poniedziałek rosyjski dron ponownie uderzył niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, po ukraińskiej stronie granicy. Jak przekazał, nie wiadomo, w co uderzył dron.

Komunikat DORSZ: Lotnictwo operuje

„W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej” - informowało przed godz. 17 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - dodało DORSZ.

„Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” - głosił komunikat Dowództwa.

Alert RCB

Do mieszkańców województwa lubelskiego wysłano następujący komunikat:

„ALERT RCB: UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW”.

Alert RCB otrzymali mieszkańcy Lublina, Chełma, Zamościa, Białej Podlaskiej oraz powiatów: puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego.

W kolejnym alercie RCB napisało: „Uwaga! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Syreny w Lublinie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała na platformie X, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze.

W województwie lubelskim uruchomiono syreny alarmowe.

Alert RCB odwołany

Po około 30 minutach alert RCB został odwołany.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało komunikat z wyjaśnieniami. Oto jego treść:

„W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy jego treść operatorom telefonii komórkowej do wysyłki.

Równocześnie treść ostrzeżenia została przesłana do Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem.

Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia.

Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia.

Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia”.