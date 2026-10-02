Ukraiński wywiad ostrzegł NATO przed ruchem Rosji

RMF24

Ukraiński wywiad wojskowy ostrzegł NATO i Unię Europejską, że rosyjskie służby specjalne szykują operacje hybrydowe na terytoriach sojuszników. Celem akcji ma być podważenie pomocy dla Ukrainy oraz podważenie potencjału państw Paktu Transatlantyckiego.

„Do przeprowadzania operacji, w tym operacji sabotażowych, Kreml planuje zaangażować agentów zwerbowanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU) i Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w Europie. Rosyjskie służby specjalne atakują obiekty wojskowe, infrastrukturę krytyczną i systemy łączności” - głosi komunikat zamieszczony na stronie ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Ukraiński wywiad wymienia stacje odbiorcze satelitarnego internetu Starlink jako potencjalny cel operacji. Chodzi o obiekty zlokalizowane na terenie krajów UE i wspierających wysiłki obronne Kijowa. Informacje na temat potencjalnych akcji Rosji zostały przekazane partnerom zachodnim.

Nie jest jasne, kiedy HUR przekazał oficjalne dane wywiadowcze zaprzyjaźnionym agencjom.

Akcje sabotażu już się zaczęły?

23 września na terenie naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu doszło do pożaru. Uszkodzony został m.in. agregat prądotwórczy, a ze wstępnych ustaleń służb wynika, że mogło tam dojść do podpalenia.

O incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. W ocenie polskiego ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego pożar mógł być wynikiem celowej próby zakłócenia stacji.

Operatorem tej stacji jest firma Exatel, to jest państwowy operator telekomunikacyjny, który jest jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo internetowe, dostarczających internet, również dla Ukrainy - powiedział w TVP Info Gawkowski.

Obiekt w Woli Krobowskiej wraz z podobną jednostką, znajdującą się w rejonie Kowna na Litwie zapewnia dostęp do internetu w dużej części Europy środkowo-wschodniej, w tym w Ukrainie.

Dwa dni później rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał, że śledztwo w sprawie pożaru prowadzone jest w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze „terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu”.