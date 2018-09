Jest dymisja wiceministra inwestycji i rozwoju Pawła Chorążego; wiceminister zagalopował się zdecydowanie w niektórych swoich wypowiedziach - powiedział dziś w Olkuszu premier Mateusz Morawiecki.

Premiera miały poirytować słowa wiceministra o imigrantach / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jest dymisja pana ministra Chorążego. Pan minister zdecydowanie zagalopował się w niektórych swoich wypowiedziach i to tyle, co mogę powiedzieć, bo to tematyka bardzo ważna - powiedział szef rządu.



W ostatnim czasie wiele komentarzy wywołały wypowiedzi Chorążego z debaty "Jakiej polityki integracyjnej potrzebuje Polska?". Wiceminister - jak podawały media - mówił m.in, że "napływ imigrantów do naszego kraju musi wzrosnąć, żeby utrzymać wzrost gospodarczy".



Chorąży miał również wypowiadać się na temat repatriantów ze Wschodu - według relacji mediów wiceminister mówił, że jest to trudne pod względem językowym i logistycznym, a z punktu widzenia finansów sprowadzenie do Polski imigrantów z Azji lub Ukrainy jest tańsze od repatriacji.



W oświadczeniu opublikowanym po debacie na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Chorąży napisał, że jego wypowiedzi "nie są oficjalnym stanowiskiem rządu".



Jak podkreślił, polityka migracyjna powstaje we współpracy kilku resortów. Do jej przyjęcia przez rząd jest jeszcze daleka droga. Rozwiązania przygotowywane przez ministerstwo odnoszą się do gospodarki, w tym potrzeb rynku pracy. Spotkanie, w którym uczestniczyłem, było jednym wielu przeprowadzonych w ramach debaty publicznej nad propozycjami polityki migracyjnej - zaznaczył.



Wszystkich, którzy poczuli się urażeni moimi wypowiedziami, przepraszam - napisał Chorąży.



Do sprawy na Twitterze odniósł się m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński. "W sprawie polityki migracyjnej nie zamierzam nawet o milimetr zmieniać twardego stanowiska mojego poprzednika Mariusza Błaszczaka. Przy całym szacunku dla Pana wiceministra Chorążego, proszę traktować jego głos jako 'akademickie dywagacje', a nie jako stanowisko rządu" - napisał.



Chorąży jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (w 1998 r. ukończył stosunki międzynarodowe i studia latynoamerykańskie) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2001).



Od 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Był odpowiedzialny za negocjacje z Komisją Europejską i nadzór nad programami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego od początku członkostwa Polski w UE.

Koordynował projekty wspierane w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz współpracę z Programem Lokalnego Rozwoju Gospodarczego i Zatrudnienia w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Stanowisko wiceministra inwestycji i rozwoju pełnił od 18 stycznia. Wcześniej, od listopada 2015 roku był wiceministrem w resorcie rozwoju, którego szefem był wówczas Mateusz Morawiecki.

(nm)