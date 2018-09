​Warszawę czeka "śmieciowa rewolucja", ponieważ władze ogłosiły przetarg na wywóz odpadów ze stolicy.

Zdjęcie ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

To nie tylko zmiana śmieciarek, które przyjadą zabrać odpady po pierwszym stycznia, ale także wprowadzenie odmiennych zasad segregacji śmieci.

To wymóg ustawy sprzed dwóch lat.

Zamiast trzech dotychczasowych frakcji (szkło, papier i plastik oraz sieci zmieszane) do segregacji będzie aż 5 frakcji: szkło opakowanie, jak do tej pory, papier, ale oddzielnie, metale i tworzywa sztuczne razem, oraz zupełnie nowa frakcja: odpady biodegradowalne - zupełnie inna niż śmieci zmieszane.

Bio, przy czym mamy tutaj na myśli odpady pochodzenia roślinnego bez mięsa i kości, i to czego nie możemy wrzucić do tych pojemników, wrzucamy do odpadów zmieszanych - tłumaczy Jagoda Miszewska z Biura Gospodarowania Odpadami.

To oznacza, że w altankach śmieciowych pojawią się zupełnie nowe pojemniki, ale nie od razu całe w nowych kolorach, przypisane do tych frakcji.

Będziemy robić to sukcesywnie. Odpady będą oklejone właściwą frakcją i kolorem - zaznacza Jagoda Miszewska.

Warszawa chce rozstrzygnąć przetarg na wywóz śmieci do końca października. Firmy, które chcą przystąpić do przetargu, mogą składać oferty do 16 października.





Czas na wymianę pojemników, by wszystkie były w kolorach przypisanych do konkretnych frakcji odpadów, gminy mają do czerwca 2022 roku.

Kolory dla poszczególnych frakcji:

"Papier" - kolor niebieski



"Metale i tworzywa sztuczne" - kolor żółty



"Szkło" - kolor zielony



"Bio" - kolor brązowy



"Odpady zmieszane" - kolor czarny



(ph)