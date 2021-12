​Zamontowano już pierwsze z prawie 40 tysięcy nowych, zaprojektowanych i wykonywanych specjalnie dla Warszawy, opraw ledowych Sava. Miasto systematycznie instalując energooszczędne lampy, chce obniżać rosnące koszty energii.

Pierwsze oprawy Sava świecą już w Warszawie / ZDM Warszawa /

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powiedział, że podjęta ponad półtora roku temu inicjatywa, żeby inwestować w energooszczędne rozwiązania i wymieniać stare sodowe lampy na ledy, będzie kontynuowana w przyszłym roku i finalizowana.

Prawie 40 tysięcy opraw ledowych, które nazywają się Sava i zostały skonstruowane specjalnie dla Warszawy, zostanie zamontowanych w mieście. To jeden z najbardziej efektywnych sposobów na obniżenie kosztów energii - stwierdził prezydent Trzaskowski. Zaznaczył, że ceny energii rosną w zastraszającym tempie.

Przez ostatni miesiąc z 424 zł za MWh do 903 zł wczoraj, a dzisiaj już 923 zł - wskazał.



Porównał koszt wymiany opraw, który wynosi 32 mln, z oszczędnościami, które przyniesie wymiana opraw - w ciągu jednego roku wyniosą one 23 mln zł.

W niewiele ponad 15-16 miesięcy ta inwestycja się zwróci, a potem przyczyni się do tego, że w Warszawie będziemy oszczędzali energię - powiedział Trzaskowski.



Rozpoczęły się pierwsze dostawy

Jak poinformował dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski, rozpoczęły się już pierwsze dostawy opraw. Dodał, że wymiana to realny sposób na obniżenie zużycia energii elektrycznej. W 2018 roku zużywaliśmy 87 gigawatogodzin, dzisiaj 78, po całym procesie wymiany będziemy zużywać 50 - podkreślił Puchalski.



Członek zarządu LUG Light Factory Mariusz Ejsmont wskazał, że jest to jeden z największych programów wymiany oświetlenia w Europie. Warszawa podjęła wyzwanie, bo nie ma lepszego rozwiązania na obniżenie kosztów energii. Przetarg został przeprowadzony we wzorcowy sposób, bardzo transparentny i otwarty - ocenił Ejsmont.



Jak powiedział, oprawa miała spełniać cztery wymogi: oszczędność, ułatwiona konserwacja, smart ready, czyli oprawy są gotowe do podłączenia systemu zarządzania, który w przyszłości pozwoli dodatkowo obniżyć koszty energii oraz living light, czyli zwrócenie uwagi, żeby światło było dobre dla mieszkańców, żeby tworzyło atmosferę miejsca.

I dzięki temu powstała Sava - podkreślił.



Na budynku Zarządu Dróg Miejskich zamontowano pierwsze trzy oprawy oświetleniowe LED.