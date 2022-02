Miasto Poznań we współpracy z naukowcami monitoruje obecność koronawirusa w kanalizacji. Według najnowszych danych w stolicy Wielkopolski dominuje wariant Omikron - jego ilość w ściekach wyraźnie rośnie, możliwe jest też pojawienie się jego podwariantu, nazywanego niewidzialnym.

Od grudnia naukowcy badają obecność koronawirusa w poznańskich ściekach, by jak najwięcej dowiedzieć się o przebiegu pandemii. Analizują próbki pobrane z pięciu miejsc m.in. z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu.

Jak poinformowano w piątek na portalu informacyjnym miasta, analiza danych z ostatniego tygodniu stycznia wskazuje na wyraźny wzrost ilości wirusa w ściekach dopływających do oczyszczalni. Poziom ten jest ponad dwukrotnie wyższy niż podczas szczytu trzeciej fali zakażeń w listopadzie 2021 r.

We wszystkich próbkach stwierdzono obecność wariantu Omikron wirusa, który wyraźnie już dominuje w Poznaniu. Wstępne analizy sugerują też występowanie jego podwariantu BA.2, zwanego również "ukrytym" lub "niewidzialnym".

Podwariant BA.2 nazywany jest niewidzialnym, gdyż posiada dodatkowe mutacje w obrębie swojego genomu, które utrudniają jego identyfikację za pomocą specyficznych sond i starterów - tłumaczy dr Paweł Zmora, kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Instytutem Chemii Bioorganicznej.

Nie oznacza to, że osoby zakażone tym podwariantem będą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, bo testy RT-PCR go wykrywają. Problemy mogą pojawić się dopiero w momencie określania, jaką odmianą koronawirusa jesteśmy zakażeni, co nie jest rutynowym testem wykonywanym dla każdej testowanej osoby - wyjaśnia specjalista.

Można przypuszczać, że podwariant BA.2 jest nieco bardziej zakaźny niż "zwykły" Omikron. Według naukowców z Danii, osoby zakażone tym podwariantem mają o 33 proc. większe szanse, by zakazić innych, ale według Światowej Organizacji Zdrowia nic nie wskazuje na to, by powodował on cięższy przebieg choroby.

Badania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania są wynikiem porozumienia między miastem, Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz spółki Aquanet Laboratorium i Aquanet S.A.