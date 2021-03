Najbliższa noc będzie pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami śniegu - informuje synoptyk IMGW-PIB Annę Woźniak. Lokalnie mogą się również tworzyć mgły. Ze względu na niską temperaturę te mgły mogą powodować oblodzenia - dodaje synoptyk.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem są spodziewane w niemal całym kraju. Miejscami - głównie na południowym zachodzie kraju i w górach - będzie padał śnieg.

W Sudetach spodziewamy się przyrostu pokrywy śnieżnej nawet o 7 cm, a w Karpatach miejscami o 10 cm - przekazała synoptyk IMGW Anna Woźniak.

Dodała, że Instytut wydał ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące intensywnych opadów śniegu dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego i jeszcze dziś planowane jest wydanie ostrzeżeń dotyczących intensywnych opadów śniegu dla regionu karpackiego.



Synoptyk ostrzegła również, że najbliższej nocy mogą lokalnie tworzyć się mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Zaznaczyła, że ze względu na niską temperaturę powietrza, która na północnym wschodzie wyniesie od -1 do 1 st. C, a w rejonach podgórskich nawet ok. -3 st. C, mgły mogą być lokalnie marznące. Podobnie jak po opadach, które będą występować lokalnie, mogą się tworzyć oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników - przekazała.



W nocy spodziewany jest wiatr z kierunków północnych, na wschodzie kraju porywisty. Wysoko w górach porywy wiatru będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.