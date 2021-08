​U martwego nietoperza znalezionego w centralnej części Olsztyna stwierdzono wściekliznę. W związku z tym wyznaczono w mieście obszar zagrożony tą chorobą. Właściciele zwierząt powinni wyprowadzać psy na smyczy, a koty trzymać w odosobnieniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie w związku z potwierdzeniem wścieklizny u padłego nietoperza wydał rozporządzenie dotyczące tej sytuacji.

Czytamy w nim, że za obszar zagrożony wścieklizną wyznaczono teren od północnego wschodu ograniczony terenem zabudowaniem osiedla Podleśna wraz z cmentarzem komunalnym.

Od wschodu granicę tego terenu wyznacza węzeł kolejowy wzdłuż ul. Stalowej, a następnie wzdłuż ulicy Leonharda. Od południowego wschodu obszar zagrożony wścieklizną ograniczony został obszarem osiedla Mazurskie. Od południa wyznacza go ul. Synów Pułku przechodząca w ul. Juliana Tuwima do ul. Warszawskiej. Od południowego zachodu teren ten ograniczony został częścią osiedla Likusy, a od zachodu brzegiem jeziora Ukiel. Od północnego zachodu obszar obejmuje część osiedla Likusy do stacji Olsztyn-Redykajny i następnie wzdłuż granicy lasu rezerwat Redykajny.



W najbliższym czasie na obszarze zagrożonym wścieklizną pojawią się tablice informacyjne.



Na terenie zagrożonym wścieklizną właściciele psów winni wyprowadzać je na spacer wyłącznie na smyczy, psy mogą luzem przebywać na zagrodzonym terenie. Koty powinny być trzymane w odosobnieniu.