Pan Grzegorz Grzegorza - pracownik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego ze Szczecina uratował życie mężczyźnie. Wszystko wydarzyło się w piątek późnym wieczorem na przystanku tramwajowym przy ulicy Wyszyńskiego. Dziś pan Grzegorz za swoją postawę odebrał podziękowania od prezydenta miasta.

Grzegorz Grzegorzak / ZDiTM Szczecin /

Stałem na ulicy Wyszyńskiego i nadzorowałem sprawny przejazd tramwajów. Nagle zauważyłem, że jeden z pasażerów linii 8 traci przytomność - relacjonował pan Grzegorz z Nadzoru Ruchu ZDiTM. Wziąłem torbę medyczną, sprawdziłem podstawowe funkcje życiowe, których nie było u tego pasażera i przystąpiłem do reanimacji - dodał. U nas w pracy bardzo duży nacisk jest kładziony na pierwszą pomoc. To był impuls, wiedziałem co mam robić - podkreślił.

Pan Grzegorz reanimował podróżnego do przyjazdu karetki. Później 65-letni pasażer trafił do szpitala.



Grzegorz Grzegorzak pracuje w ZDiTM od 10 lat. Dba o sprawność funkcjonowania komunikacji miejskiej i bezpieczeństwo pasażerów.