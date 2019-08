Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób podejrzewanych o oszustwa podatkowe przy wykorzystaniu funduszu inwestycyjnego. Wśród zatrzymanych jest dwóch przedstawicieli kancelarii podatkowej i trzy osoby powiązane z funduszem inwestycyjnym. ​Trzy pozostałe osoby to przedsiębiorcy z Piotrkowa Trybunalskiego.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób podejrzewanych o oszustwa podatkowe / Marcin Kaliński / PAP

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski potwierdził , że zatrzymań dokonali funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA wraz pracownikami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

Prowadzone są przeszukania w kilkunastu miejscach w Warszawie, w tym w jednej ze stołecznych kancelarii podatkowych - powiedział Brodowski. Jest to nowe śledztwo prowadzone przez CBA i pierwsze zatrzymania w tej sprawie. Badane są kolejne wątki i niewykluczone kolejne działania wobec innych osób - dodał Brodowski.



Według śledczych przedsiębiorcy dla uniknięcia opodatkowania wykorzystywali fundusz inwestycyjny, współpracując z kancelarią podatkową. Agenci CBA prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanych na dużą skalę oszustw podatkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz nieujawniania informacji organom podatkowym. Szkody w mieniu Skarbu Państwa szacowane są na co najmniej 1 mln złotych.



Brodowski zaznaczył, że zatrzymane przez CBA osoby zostaną przewiezione do Prokuratury Krajowej w Gdańsku, gdzie mają usłyszeć zarzuty.